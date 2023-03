Poutine exhorte les milliardaires russes à investir face à la "guerre des sanctions".

M. Poutine a également déclaré que la Russie avait jusqu'à présent défié ces tentatives et que les entreprises occidentales qui avaient décidé de rester en Russie plutôt que de fuir dans le cadre d'un exode d'entreprises l'année dernière avaient pris une décision intelligente.

Il rencontrait en personne les principaux milliardaires russes pour la première fois depuis le 24 février de l'année dernière, jour où il a lancé ce qu'il a appelé son "opération militaire spéciale" en Ukraine.

M. Poutine leur avait alors expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix que d'envoyer les forces russes, les obligeant ainsi à manifester publiquement leur consentement. De nombreux magnats, connus sous le nom d'oligarques, ont ensuite été soumis à des sanctions par l'Occident.

Plus d'un an après, M. Poutine fait pression sur eux pour qu'ils augmentent leurs investissements à l'intérieur du pays et soutiennent l'économie face à un barrage sans précédent de sanctions occidentales.

Les milliardaires Oleg Deripaska, Vladimir Potanin, Alexei Mordashov, German Khan, Viktor Vekselberg, Viktor Rashnikov, Andrei Melnichenko et Dmitry Mazepin, dont les intérêts vont des métaux aux engrais en passant par la banque, figuraient parmi les participants jeudi, selon des images de la réunion.

M. Poutine a déclaré aux chefs d'entreprise que la Russie était confrontée à une "guerre des sanctions", mais qu'elle réorientait rapidement son économie vers les pays qui n'avaient pas imposé de sanctions à la Russie, et il les a remerciés d'œuvrer pour aider l'État russe.