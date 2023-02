Poutine fera le point sur la guerre en Ukraine dans un grand discours à l'intention de l'élite russe

Poutine exposera ses dernières réflexions dans un discours aux membres des deux chambres du Parlement et aux commandants et soldats militaires, près d'un an après avoir envoyé des troupes en Ukraine, une décision qui a déclenché la plus grande confrontation avec l'Occident depuis les profondeurs de la guerre froide.

"À un moment aussi crucial et très compliqué de notre développement, de nos vies, tout le monde attend un message dans l'espoir d'entendre une évaluation de ce qui se passe, une évaluation de l'opération militaire spéciale", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la télévision d'État.

M. Poutine donnera également son analyse de la situation internationale et exposera sa vision du développement de la Russie après que l'Occident lui a imposé des sanctions radicales, a déclaré le Kremlin.

Le discours doit commencer à 0900 GMT dans le centre de Moscou.

Le conflit ukrainien est de loin le plus grand pari d'un chef du Kremlin depuis au moins la chute de l'Union soviétique en 1991 - et un pari que les dirigeants occidentaux comme le président américain Joe Biden disent qu'il doit perdre.

Les forces russes ont subi trois revers majeurs sur le champ de bataille depuis le début de la guerre, mais elles contrôlent toujours environ un cinquième de l'Ukraine.

Des dizaines de milliers d'hommes ont été tués, et Poutine, 70 ans, affirme désormais que la Russie est engagée dans une bataille existentielle avec un Occident arrogant qui, selon lui, veut découper la Russie et lui voler ses vastes ressources naturelles.

L'opposant russe emprisonné Alexei Navalny a accusé lundi Poutine de détruire l'avenir de la Russie au nom de ses ambitions personnelles.

"Les véritables raisons de cette guerre sont les problèmes politiques et économiques de la Russie, le désir de Poutine de s'accrocher au pouvoir à tout prix et son obsession pour son propre héritage historique", a déclaré Navalny.

"Il veut entrer dans l'histoire comme 'le tsar conquérant'".

Alors que l'Occident soutient l'Ukraine, la position de la Chine a fait l'objet d'un examen minutieux ces dernières semaines.

Le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, doit se rendre prochainement à Moscou, et pourrait même rencontrer Poutine, alors que les États-Unis se disent préoccupés par le fait que Pékin puisse envisager de fournir des armes à la Russie.

La fourniture d'armes chinoises à la Russie risquerait de transformer la guerre en Ukraine en une confrontation entre la Russie et la Chine d'une part, et l'Ukraine et l'alliance militaire de l'OTAN dirigée par les États-Unis d'autre part.