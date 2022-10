Poutine promulgue la loi sur les annexions de quatre régions d'Ukraine

MOSCOU (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a signé mercredi la loi formalisant l'annexion des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, alors que Moscou tente de repousser la contre-offensive de Kyiv dans une grande partie de ces territoires.

L'annexion des régions de Louhansk, Donetsk, Kherson, Zaporijjia représente plus de 15% du territoire de l'Ukraine et constitue la plus grande expansion du territoire russe depuis au moins un demi-siècle.

"Le président russe Vladimir Poutine a signé quatre lois constitutionnelles fédérales sur l'entrée des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, des régions de Zaporijjia et de Kherson dans la Fédération de Russie", a déclaré la Douma, la chambre basse du Parlement du parlement russe.

"Il a également signé les lois pertinentes sur la ratification", a-t-elle ajouté.

Moscou justifie l'annexion de ces quatre régions ukrainiennes par les référendums organisés la semaine dernière par les autorités prorusses dans leurs parties occupées, dont les résultats n'ont pas été reconnus par la communauté internationale.

Cependant, les régions annexées par la Russie ne sont pas entièrement contrôlées par Moscou. La revendication totale de la Russie s'élève à environ 18% du territoire ukrainien, même si les frontières exactes doivent encore être clarifiées.

Des cartes militaires montrées mardi par le ministère russe de la Défense semblaient faire état d'un recul important des forces russes dans les régions de l'est et du sud de l'Ukraine, alors que Kyiv mène une contre-offensive dans la zone depuis plusieurs semaines,

