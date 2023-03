Poutine proposera des "clarifications" sur la position de la Russie à l'égard de l'Ukraine lors de la visite de Xi

Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les deux dirigeants discuteraient des thèmes d'un plan de paix pour l'Ukraine proposé par Pékin le mois dernier.

"D'une manière ou d'une autre, les thèmes figurant dans ce plan seront inévitablement abordés lors de l'échange de vues sur l'Ukraine entre M. Poutine et M. Xi, a déclaré M. Peskov.

"Mais ici, bien sûr, des clarifications exhaustives seront données par le président Poutine, afin que le président Xi puisse avoir une vision directe de la situation actuelle du côté russe.

Le document en 12 points de la Chine, qui appelle au dialogue entre les deux parties, ne contient aucune feuille de route sur la manière de mettre fin à la guerre, qui en est à son treizième mois. L'Ukraine l'a accueilli avec prudence, mais les États-Unis se sont montrés dédaigneux, compte tenu du refus de la Chine de condamner l'invasion russe.

M. Xi devait arriver à Moscou vers 10 h 30 GMT et s'entretenir en tête-à-tête "informel" avec M. Poutine lundi après-midi, puis dîner. Des entretiens formels sont prévus pour mardi.

Interrogé sur la possibilité que la Chine devienne un intermédiaire entre Moscou et Washington, M. Peskov a refusé de répondre directement.

"En temps utile, nous voyons une ligne continue sur la prévention de tout ralentissement des hostilités. Washington, le département d'État et le Conseil national de sécurité des États-Unis en parlent ouvertement et officiellement", a-t-il déclaré.

Moscou accuse les États-Unis et d'autres pays occidentaux de déverser des armes en Ukraine afin d'infliger une "défaite stratégique" à la Russie. Washington et ses alliés affirment qu'ils arment l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre une invasion russe non provoquée et un accaparement des terres à la manière impériale.

"Les États-Unis restent sur leur position, qui vise à provoquer davantage le conflit, à empêcher toute diminution de l'intensité des hostilités et à fournir des armes à l'Ukraine", a déclaré M. Peskov.