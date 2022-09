Poutine refuse à Gorbatchev des funérailles nationales

Mais il n'y aura pas de funérailles nationales pour le dernier dirigeant soviétique.

Le président russe Vladimir Poutine lui refuse cet honneur. Et qui plus est - il ne sera pas non plus présent aux funérailles.

Cette décision reflète l'ambivalence du Kremlin vis-à-vis de l'héritage de Gorbatchev.

Poutine a été vu déposant des roses près de son cercueil jeudi, avec un porte-parole disant qu'il était là en lieu et place des funérailles en raison de son emploi du temps.

Tout comme les funérailles de Vladimir Lénine, Josef Staline et Leonid Brejnev - la cérémonie de Gorbatchev aura lieu dans le Hall des Colonnes de Moscou.

Et elle comportera des éléments d'un enterrement d'État - comme une garde d'honneur militaire.

Mais on sera encore loin du traitement réservé à Boris Eltsine en 2007.

Il a contribué à mettre Gorbatchev sur la touche lors de l'effondrement de l'Union soviétique et a choisi Poutine comme successeur.

À sa mort, Poutine a déclaré une journée de deuil national et a assisté à des funérailles nationales grandioses dans la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou.

Si Gorbatchev a été vénéré en Occident, son héritage en Russie est plus compliqué.

Beaucoup lui reprochent le chaos économique qui a suivi la chute de l'Union soviétique.

Poutine a un jour qualifié l'éclatement de l'Union soviétique de "plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle".

Aujourd'hui, l'invasion de la Russie en Ukraine semble viser à inverser - du moins en partie - l'effondrement de l'Union soviétique que Gorbatchev n'a pas réussi à empêcher en 1991.