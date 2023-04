(Actualisé avec commentaires de Poutine)

16 avril (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a rencontré dimanche à Moscou le ministre chinois de la Défense Li Shangfu et a salué la coopération militaire entre les deux pays, qui ont proclamé un partenariat "sans limites".

Des images de la réunion diffusées par le Kremlin montrent Vladimir Poutine serrant la main de Li Shangfu. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, était également présent.

"Le développement des relations entre nos deux nations se déroule bien dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'économie, des secteurs sociaux, culturels et éducatifs ou des départements militaires", a déclaré Vladimir Poutine.

Pékin avait annoncé la semaine dernière la visite de Li Shangfu à Moscou, en précisant qu'il rencontrerait des responsables de la défense, mais n'avait pas fait mention d'une réunion avec Vladimir Poutine.

Le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue russe à Moscou au mois de mars.

La Russie et la Chine ont déclaré un partenariat "sans limites" et décidé de renforcer leurs liens économiques, politiques et militaires depuis que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine, en février 2022.

Les forces ukrainiennes trouvent un nombre croissant de composants chinois dans les armes russes utilisées en Ukraine, a déclaré vendredi un haut fonctionnaire de Kyiv. La Chine a toujours nié fournir des équipements militaires à la Russie. (Reportage David Ljunggren, version française Benjamin Mallet)