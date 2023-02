Poutine s'apprête à prononcer un important discours sur la guerre en Ukraine après que Biden se soit promené dans les rues de Kiev

Après sa visite surprise à Kiev, M. Biden s'est envolé pour la Pologne où il prononcera mardi un discours sur la manière dont les États-Unis ont contribué à rallier le monde au soutien de l'Ukraine et à souligner le soutien américain au flanc oriental de l'OTAN.

M. Biden, avec ses lunettes de soleil d'aviateur, et le président Volodymyr Zelenskiy, en treillis vert, ont marché côte à côte jusqu'à une cathédrale au dôme doré à Kiev par un lundi matin d'hiver clair percé par le son des sirènes de raid aérien.

"Lorsque (le président russe Vladimir) Poutine a lancé son invasion il y a presque un an, il pensait que l'Ukraine était faible et que l'Occident était divisé. Il pensait qu'il pourrait nous survivre. Mais il avait tout faux", a déclaré M. Biden.

"Le coût que l'Ukraine a dû payer est extraordinairement élevé. Les sacrifices ont été bien trop importants. ... Nous savons qu'il y aura des jours, des semaines et des années difficiles à venir."

À l'extérieur de la cathédrale, des chars russes calcinés symbolisent l'échec de l'assaut de Moscou sur la capitale au début de son invasion, qui a commencé le 24 février. Ses forces ont rapidement atteint les remparts de Kiev, mais ont été repoussées par une résistance féroce et inattendue.

Depuis lors, la guerre de la Russie a tué des dizaines de milliers de civils et de soldats ukrainiens des deux côtés, les villes ont été réduites en ruines et des millions de réfugiés ont fui. La Russie affirme avoir annexé près d'un cinquième de l'Ukraine, tandis que l'Occident a promis des dizaines de milliards de dollars d'aide militaire à Kiev.

"Cette visite du président américain en Ukraine, la première depuis 15 ans, est la plus importante de toute l'histoire des relations entre l'Ukraine et les États-Unis", a déclaré M. Zelenskiy.

M. Biden s'est rendu dans la capitale ukrainienne en train de nuit depuis la Pologne, arrivant après environ 10 heures à 8 heures du matin lundi, avant d'y retourner par le même chemin, repartant juste après 13 heures (1100 GMT), selon un rapport du pool de la Maison Blanche établi par un journaliste du Wall street Journal.

M. Biden est arrivé tard lundi à Varsovie, où il doit rencontrer le lendemain le président polonais Andrzej Duda, ainsi que d'autres dirigeants de pays situés sur le flanc oriental de l'OTAN.

Pendant que M. Biden était à Kiev, le département d'État a annoncé une aide supplémentaire de 460 millions de dollars des États-Unis à l'Ukraine, dont 450 millions de dollars de munitions d'artillerie, de systèmes anti-armure et de radars de défense aérienne, et 10 millions de dollars pour les infrastructures énergétiques.

Le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que le bloc approuverait de nouvelles sanctions avant l'anniversaire du conflit, qui, selon la Russie, est une "opération militaire spéciale" visant à défendre la souveraineté russe.

La Russie a été avertie avant le départ de Biden, ont déclaré des responsables à Washington et à Moscou, apparemment pour éviter le risque d'une attaque sur Kiev pendant son séjour.

"Bien sûr, pour le Kremlin, cela sera considéré comme une preuve supplémentaire que les États-Unis ont parié sur la défaite stratégique de la Russie dans la guerre et que la guerre elle-même s'est transformée irrévocablement en une guerre entre la Russie et l'Occident", a déclaré Tatiana Stanovaya, analyste politique russe.

Dans un discours prononcé mardi devant les membres des deux chambres du Parlement, M. Poutine fera le point sur le conflit ukrainien, la plus grande confrontation avec l'Occident depuis la fin de la guerre froide, à l'intention de l'élite politique et militaire russe.

Il donnera également son analyse de la situation internationale et exposera sa vision du développement de la Russie après que l'Occident lui ait imposé des sanctions radicales, a déclaré le Kremlin.

Le discours doit commencer à 0900 GMT dans le centre de Moscou.

OFFENSIVE D'HIVER

La Russie a envoyé des milliers de conscrits en Ukraine pour une offensive hivernale mais n'a décroché que de maigres gains jusqu'à présent lors des assauts dans les tranchées gelées le long du front oriental ces dernières semaines.

Kiev et l'Occident y voient une tentative de donner à Poutine des victoires à vanter un an après avoir lancé le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Moscou a reçu son propre signal de soutien diplomatique lundi, avec le haut diplomate chinois Wang Yi attendu pour des entretiens. En public, la Chine est restée neutre sur le conflit malgré la signature d'un pacte d'amitié "sans limites" avec la Russie quelques semaines avant l'invasion.

Washington a déclaré ces derniers jours qu'elle craignait que Pékin ne commence à fournir des armes à Moscou. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que les États-Unis n'étaient "pas en position de faire des demandes à la Chine".

Lundi, Wang Yi a appelé à un règlement négocié de la guerre en Ukraine lors d'une escale en Hongrie avant une visite à Moscou.

L'Ukraine affirme que toute solution diplomatique exige le retrait des forces russes de son territoire.

La Russie tente de décrocher le contrôle total de deux provinces orientales formant la région industrielle ukrainienne de Donbas.

Kiev, qui absorbe un afflux important d'armement occidental dans les mois à venir en vue d'une contre-offensive prévue, s'en est tenu dernièrement à la défense sur le champ de bataille, affirmant infliger d'énormes pertes aux forces russes qui les assaillent.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les pertes russes comprenaient deux brigades d'élite de milliers de marines probablement rendues "inefficaces au combat" par les pertes subies lors des tentatives ratées de prise de Vuhledar.

"Les forces russes sont probablement soumises à une pression politique croissante à l'approche de l'anniversaire de l'invasion", a-t-il ajouté, prédisant que Moscou pourrait prétendre avoir capturé Bakhmout quelle que soit la situation sur le terrain.

"Si l'offensive de printemps de la Russie n'aboutit à rien, les tensions au sein de la direction russe vont probablement augmenter."

(Cette histoire a été corrigée pour changer la description de poste de Wang en haut diplomate au paragraphe 16)