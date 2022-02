Poutine s'est engagé à limiter les manoeuvres militaires, dit Paris

KIEV, 8 février (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine s'est engagé pendant son entretien avec son homologue français Emmanuel Macron à s'abstenir de lancer dans l'immédiat de nouvelles manoeuvres militaires près de l'Ukraine afin de favoriser une possible désescalade, a déclaré mardi un membre de la délégation française.

Selon ce responsable, qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat, le dirigeant russe a aussi promis que les troupes russes envoyées en Biélorussie pour des exercices militaires conjoints près de la frontière ukrainienne rentreraient ensuite en Russie.

Vladimir Poutine n'a fait aucune référence à de tels engagements lors de sa conférence de presse commune avec Emmanuel Macron lundi soir à Moscou.

Leur portée resterait en tout état de cause à évaluer, la Russie ayant déjà des "exercices militaires" en cours à toutes les frontières de l'Ukraine où elle peut déployer des troupes (quelque 100.000 soldats sur son territoire et environ 30.000 en Biélorussie, selon l'Otan et les pays occidentaux).

Moscou nie toute intention belliqueuse alors que les Etats-Unis et le Royaume-Uni disent y voir les prémices d'une invasion imminente. L'Ukraine, dont le président Volodimir Zelenski s'entretiendra avec Emmanuel Macron à la mi-journée à Kiev, se montre de son côté moins alarmiste.

Pour entamer une désescalade, Vladimir Poutine réclame une nouvelle architecture de sécurité en Europe, dont la garantie que l'Ukraine n'intégrera pas l'Otan et que l'Alliance atlantique ne déploiera pas de missiles balistiques près de sa frontière. (Reportage de Michel Rose, rédigé par Tangi Salaün, édité par)