Les marchés sont à l'affût des secteurs qui plieront sous l'effet de la plus forte hausse des taux d'intérêt depuis des décennies. Les importantes modifications de taux intervenues ce mois-ci en Grande-Bretagne et en Norvège nous rappellent que le resserrement n'est pas terminé.

Les banques centrales pourraient avoir besoin de plus de temps pour réduire l'inflation et un nouvel épisode de turbulences financières pourrait rendre le processus encore plus long, prévient le Fonds monétaire international.

La stabilité est revenue depuis les turbulences bancaires du mois de mars, mais les signaux d'alarme clignotent ailleurs et les tensions en Russie constituent un autre déclencheur possible de stress.

Voici un aperçu de quelques-uns des points de pression.

1/ L'IMMOBILIER : PARTIE 1

Alors que l'espoir d'une fin des hausses de taux de la Réserve fédérale stimule le marché immobilier américain, l'immobilier résidentiel européen souffre des hausses de taux.

Au Royaume-Uni, les taux sont passés de 0,25 % il y a deux ans à 5 %, et 2,4 millions de propriétaires vont quitter leurs hypothèques à taux fixe bon marché pour des taux beaucoup plus élevés d'ici fin 2024, selon les estimations de l'organisme bancaire UK Finance.

La Suède, où les taux ont encore augmenté jeudi, est un pays à surveiller, la plupart des hypothèques des propriétaires évoluant au même rythme que les taux.

Richard Portes, professeur d'économie à la London Business School, a déclaré que les marchés immobiliers de la zone euro semblaient se "geler" à mesure que les transactions et les prix chutaient. "Vous pouvez vous attendre à pire en 2024, lorsque les effets des hausses de taux se feront pleinement sentir", a-t-il déclaré.

2/ L'IMMOBILIER : PARTIE 2

Après avoir profité de la période des taux bas pour emprunter à tour de bras et acheter des actifs immobiliers, le secteur de l'immobilier commercial est confronté à des coûts de refinancement de la dette plus élevés à mesure que les taux augmentent.

"Les taux d'intérêt sont l'élément le plus important. Mais pas seulement les taux d'intérêt ; ce qui est tout aussi important, c'est la prévisibilité des taux", a déclaré Thomas Mundy, responsable EMEA de la stratégie des marchés de capitaux pour la société immobilière JLL.

"Si nous étions fixés sur un taux d'intérêt, les prix de l'immobilier pourraient s'ajuster. Mais pour l'instant, le décalage dans l'ajustement des prix de l'immobilier crée un environnement incertain".

En Suède, l'endettement élevé, la hausse des taux d'intérêt et l'essoufflement de l'économie ont produit un cocktail toxique pour l'immobilier commercial.

La décision de HSBC de quitter le Canary Wharf de Londres pour un bureau plus petit dans la City met en évidence la tendance à la réduction de la taille des bureaux qui secoue les marchés de l'immobilier commercial.

3/ LES ACTIFS BANCAIRES

Les banques restent au centre de l'attention alors que les conditions de crédit se resserrent.

"Il n'y a pas d'endroit où se cacher pour échapper au resserrement des conditions financières. Les banques ressentent la pression de toutes les banques centrales", a déclaré Florian Ielpo, responsable de la macroéconomie chez Lombard Odier Investment Managers.

Les banques détiennent deux types d'actifs au bilan : ceux qui sont destinés à la liquidité et ceux qui fonctionnent comme de l'épargne destinée à gagner de la valeur supplémentaire. La hausse des taux a fait baisser de 10 à 15 % le prix d'achat d'un grand nombre de ces actifs, a expliqué M. Ielpo. Si les banques devaient les vendre, des pertes latentes apparaîtraient.

Les actifs immobiliers des banques sont les plus menacés. Le chef de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la Fed surveillait les banques "très attentivement" afin de remédier aux vulnérabilités potentielles.

Les normes de prêt pour le ménage moyen sont également un sujet de préoccupation. M. Ielpo s'attend à ce que les consommateurs cessent de payer les échéances de leurs prêts aux troisième et quatrième trimestres. "Ce sera le talon d'Achille du secteur bancaire", a-t-il ajouté.

4/ DÉFAUT

La hausse des taux d'intérêt pèse sur les entreprises, qui voient le coût de leur dette gonfler.

S&P s'attend à ce que les taux de défaillance des entreprises européennes de qualité inférieure à l'investissement atteignent 3,6 % en mars 2024, contre 2,8 % en mars dernier.

Markus Allenspach, responsable de la recherche sur les titres à revenu fixe chez Julius Baer, note qu'il y a eu autant de défaillances au niveau mondial au cours des cinq premiers mois de 2023 qu'au cours de 2022.

Le détaillant français Casino est en pourparlers avec ses créanciers pour la restructuration de sa dette. La banque suédoise SBB lutte pour sa survie depuis que ses actions ont plongé en mai en raison des inquiétudes suscitées par sa situation financière.

"Nous commençons à voir la détresse s'installer dans l'espace des entreprises, en particulier au bas de l'échelle où se trouvent la plupart des dettes à taux variable", a déclaré Nick Kraemer de S&P Global Ratings.

5/ LA RUSSIE APRÈS LA MUTINERIE DE WAGER

La mutinerie Wagner, la plus grave menace pour le pouvoir de Vladimir Poutine à ce jour, a peut-être été avortée, mais elle aura des répercussions à long terme. Toute modification de la position de la Russie - ou de la dynamique de la guerre en Ukraine - pourrait être ressentie de près ou de loin.

Il y a les retombées immédiates sur les marchés des matières premières, du pétrole brut aux céréales, qui sont les plus sensibles aux changements intérieurs en Russie. Et les effets d'entraînement, des pressions inflationnistes à l'aversion pour le risque en cas d'escalade majeure, pourraient avoir des conséquences considérables pour les pays et les entreprises qui subissent déjà les effets de la hausse des taux d'intérêt.

"Poutine ne peut plus prétendre être le garant de la stabilité russe et ce type de fragmentation et de remise en cause du système n'existe pas dans un régime stable et populaire", a déclaré Tina Fordham, stratège géopolitique et fondatrice de Fordham Global Foresight.