Le président Vladimir Poutine a déclaré ce mois-ci que la Russie envisageait de se retirer de l'accord sur les céréales de la mer Noire, accusant l'Occident de tromper Moscou parce qu'elle rencontrait encore des obstacles pour écouler ses propres produits agricoles sur les marchés mondiaux.

M. Poutine a déclaré qu'il discuterait de l'avenir de l'accord sur les céréales avec les dirigeants africains en visite samedi.

L'ACCORD GLOBAL

Les Nations unies et la Turquie ont négocié l'initiative céréalière de la mer Noire en juillet dernier afin de contribuer à la lutte contre la crise alimentaire mondiale aggravée par l'invasion de l'Ukraine par Moscou et le blocus de ses ports de la mer Noire.

Cette initiative permet d'exporter des denrées alimentaires et des engrais à partir de trois ports ukrainiens : Chornomorsk, Odesa et Pivdennyi (Yuzhny). L'accord a été prolongé trois fois, la dernière fois jusqu'au 17 juillet.

Jusqu'à présent, l'Ukraine a exporté près de 32 millions de tonnes, principalement de maïs et de blé, dans le cadre de cet accord. L'initiative permet également d'exporter en toute sécurité de l'ammoniac - un ingrédient clé des engrais à base de nitrate - mais aucune expédition n'a encore eu lieu.

Pour convaincre la Russie d'accepter l'initiative, un pacte de trois ans a également été conclu en juillet dernier, dans lequel les Nations unies ont accepté d'aider Moscou à surmonter tout obstacle à ses propres expéditions de denrées alimentaires et d'engrais.

Bien que les exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais ne soient pas soumises aux sanctions occidentales imposées après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, Moscou affirme que les restrictions en matière de paiement, de logistique et d'assurance ont constitué un obstacle aux expéditions.

Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré la semaine dernière que "les derniers mois ont montré des progrès tangibles" dans l'amélioration des exportations russes, mais il a ajouté : "Des défis subsistent, mais nous ne ménagerons aucun effort pour surmonter tous les obstacles qui subsistent".

POURQUOI CES ACCORDS ÉTAIENT-ILS NÉCESSAIRES ?

Les plus pauvres de la planète ont été les plus durement touchés par la hausse des prix des denrées alimentaires. En mars dernier, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a averti que sa capacité à nourrir quelque 125 millions de personnes était menacée parce que 50 % de ses céréales provenaient d'Ukraine.

Entre 2018 et 2020, l'Afrique a importé 3,7 milliards de dollars de blé (32 % du total des importations africaines de blé) de Russie et 1,4 milliard de dollars d'Ukraine (12 % du total des importations africaines de blé), selon les Nations unies.

Les Nations unies ont déclaré l'année dernière que 36 pays comptent sur la Russie et l'Ukraine pour plus de la moitié de leurs importations de blé, y compris certains des plus pauvres et des plus vulnérables, notamment le Liban, la Syrie, le Yémen, la Somalie et la République démocratique du Congo.

Dans le cadre de l'accord sur les céréales de la mer Noire, plus de 625 000 tonnes de céréales ont été expédiées par le PAM pour des opérations d'aide en Afghanistan, en Éthiopie, au Kenya, en Somalie et au Yémen. En 2022, le PAM a acheté plus de la moitié de ses céréales de blé à l'Ukraine.

PLAINTES DE LA RUSSIE

M. Poutine s'est plaint que la Russie avait été trompée par l'Occident parce que ses propres exportations continuaient à poser problème.

Les États-Unis ont rejeté les griefs de la Russie. L'ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré le mois dernier : "La Russie exporte des céréales et des engrais au même rythme que les autres pays : "Elle exporte des céréales et des engrais au même niveau, sinon plus, qu'avant l'invasion totale.

Poutine a déclaré que la Russie n'avait accepté l'accord que dans l'intérêt des pays d'Afrique et d'Amérique latine, mais que seuls 3,2 à 3,4 % des céréales étaient destinés aux pays les plus pauvres du monde, tandis que 40 % allaient aux pays prospères.

Selon les données des Nations unies, environ 3 % des exportations dans le cadre de l'accord de la mer Noire sont allées à des pays à faible revenu, tandis que les pays à revenu élevé en ont reçu environ 44 % et le reste à des États à revenu moyen.

Les Nations unies ont toujours affirmé que l'accord était une entreprise commerciale et qu'il ne visait pas à être entièrement humanitaire, mais qu'il profitait aux pays les plus pauvres en contribuant à faire baisser les prix des denrées alimentaires à l'échelle mondiale.

LES EXIGENCES DE LA RUSSIE

Dans une lettre adressée aux représentants des Nations unies en mars, la Russie a énoncé les exigences qu'elle souhaite voir satisfaites en échange de la poursuite de sa coopération dans le cadre de l'accord sur les céréales : - Moscou souhaite que la Banque agricole russe (Rosselkhozbank) soit reconnectée au système de paiement SWIFT. En juin dernier, l'Union européenne a coupé la banque du système SWIFT en raison de l'invasion de la Russie. Un porte-parole de l'UE a déclaré que l'Union n'envisageait pas de réintégrer les banques russes.

En guise de solution de rechange, les responsables de l'ONU ont obtenu de la banque américaine JPMorgan Chase & Co JPM.N qu'elle commence à traiter certains paiements d'exportation de céréales russes, avec l'assurance du gouvernement américain.

Les Nations unies travaillent également avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) pour créer une plateforme qui facilitera le traitement des transactions pour les exportations russes de céréales et d'engrais vers l'Afrique, a déclaré le mois dernier à Reuters le plus haut responsable commercial des Nations unies.

La Russie souhaite reprendre ses exportations d'ammoniac de la mer Noire par le biais d'un pipeline reliant le port russe de Togliatti au port ukrainien de Pivdennyi. Ce pipeline, qui acheminait jusqu'à 2,5 millions de tonnes d'ammoniac par an, a été fermé par la guerre.

En septembre, Reuters a rapporté que l'ONU avait proposé que le producteur d'engrais russe Uralchem vende son ammoniac au négociant en matières premières Trammo, dont le siège est aux États-Unis, une fois qu'il aura atteint la frontière entre la Russie et l'Ukraine via le pipeline.

Tant que le pipeline d'ammoniac ne sera pas remis en service, Moscou a déclaré qu'elle limiterait le nombre de navires autorisés à se rendre au port de Pivdennyi dans le cadre de l'accord sur les céréales de la mer Noire. Les données de l'ONU montrent qu'aucun navire n'a visité le port de Pivdennyi depuis plus d'un mois.

La semaine dernière, la Russie a accusé les forces ukrainiennes d'avoir fait exploser une partie de l'oléoduc, le plus long du monde à transporter de l'ammoniac, dans la région ukrainienne de Kharkiv. Le gouverneur régional ukrainien a déclaré que la Russie avait bombardé le pipeline. Aucune des deux parties n'a fourni de preuves.

Plus de 400 000 tonnes d'engrais russes ont également été bloquées dans les ports de l'Union européenne après le début de la guerre, mais des fonctionnaires de l'ONU ont négocié leur libération en vue d'une exportation vers l'Afrique après que la Russie a déclaré qu'elle en ferait don.

La Russie souhaite également la reprise des livraisons de machines agricoles et de pièces détachées à la Russie, la levée des restrictions en matière d'assurance et d'accès aux ports pour les navires et les marchandises russes, ainsi que le déblocage des comptes et des activités financières des entreprises russes de production d'engrais.

EXPORTATIONS RUSSES DE CÉRÉALES ET D'ENGRAIS

Si les exportations de blé russe et de certains engrais ont augmenté depuis la guerre, les exportations d'ammoniac russe et d'engrais à base de potassium ont chuté.

Au cours de la saison 2021-22, la Russie a exporté 38,1 millions de tonnes de céréales, dont 30,7 millions de tonnes de blé, tandis que pour la saison 2022-23, M. Poutine a déclaré que la Russie devrait exporter environ 55 à 60 millions de tonnes de céréales, ce qui constituerait probablement un record.

Selon le ministère américain de l'Agriculture, les principaux marchés d'exportation de blé de la Russie sont le Moyen-Orient et l'Afrique, et les exportations vers toutes les régions ont augmenté au cours de la période 2022-23.

Alors que les exportations russes d'urée et d'engrais à base de potassium, de phosphate diammonique et de phosphate monammonique, ont augmenté, les exportations d'engrais à base de potassium, de muriate de potasse (MOP), ont chuté de 37 % en 2022, selon les données commerciales.