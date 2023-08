Des précipitations record d'une durée inhabituellement longue, déclenchées par l'arrivée du typhon Doksuri à la fin du mois de juillet, se sont abattues sur le nord de la Chine pendant une semaine, provoquant des inondations massives et perturbant la vie de millions de personnes.

Après avoir déversé sur Pékin, la capitale chinoise, les pires tempêtes depuis 140 ans, et fouetté les villes voisines dans une région de la taille de la Grande-Bretagne, la pluie s'est finalement déplacée vers le nord-est de la Chine, près de sa frontière avec la Russie et la Corée du Nord, où son pouvoir, bien qu'affaibli, est demeuré puissant.

QUELLE A ÉTÉ L'AMPLEUR DES PRÉCIPITATIONS ?

La quantité de pluie tombée depuis samedi a battu de nombreux records locaux à Pékin et dans le nord de la Chine, le vaste bassin de la rivière Haihe connaissant les pires inondations causées par des tempêtes depuis 1963.

Un réservoir du district de Changping, à Pékin, a enregistré 744,8 mm de précipitations entre samedi et mercredi, soit le plus grand nombre de précipitations dans la ville depuis plus de 140 ans.

Dans la province très peuplée de Hebei, une station météorologique a enregistré 1 003 mm de pluie entre samedi et lundi, une quantité normalement observée pendant un an et demi.

QUELLE EST LA CAUSE DE CES PRÉCIPITATIONS EXTRÊMES ET PROLONGÉES ?

Alors que les nuages de pluie de Doksuri se dirigeaient vers le nord, un anticyclone subtropical et continental dans l'atmosphère a bloqué leur passage, entraînant une convergence continue de la vapeur d'eau qui a agi comme un barrage stockant l'eau, expliquent les météorologues.

De grandes quantités de vapeur d'eau se sont accumulées dans le nord de la Chine, puis ont été soulevées par un vent de basse altitude, déplaçant les précipitations à l'est de la chaîne de montagnes Taihang, où se trouvent les zones les plus touchées, notamment les districts de Fangshan et de Mentougou, à Pékin.

Pendant ce temps, le typhon Khanun prenait de l'ampleur dans le Pacifique occidental et, à mesure qu'il s'approchait des côtes chinoises, une grande quantité d'humidité a été injectée dans la circulation affaiblie de Doksuri.

L'interaction des deux typhons a maintenu la circulation tout en augmentant la quantité de précipitations, ce qui a eu pour effet de prolonger et d'intensifier l'impact des tempêtes, ont expliqué les météorologues chinois aux médias.

QUELS ONT ÉTÉ LES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LA PLUIE ?

Dans les zones urbaines de Pékin, des centaines de routes ont été inondées. Des centaines de vols ont été retardés ou annulés.

L'impact a été plus prononcé dans la banlieue ouest de la ville. Dans les districts de Mentougou et de Fangshan, les eaux en furie ont dévalé les routes, emportant les voitures. Les villages situés dans les zones montagneuses ont été isolés, ce qui a incité les autorités à déployer des hélicoptères pour acheminer de la nourriture, de l'eau et des fournitures d'urgence.

Zhuozhou, une ville de Hebei de plus de 600 000 habitants située au sud-ouest de Pékin, a été à moitié submergée, avec environ 134 000 habitants touchés et un sixième de la population de la ville évacuée.

DES ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES SIMILAIRES SE SONT-ILS DÉJÀ PRODUITS DANS LE PASSÉ ?

Des pluies d'une telle intensité et d'une telle durée après un typhon sont inhabituelles dans le nord et le nord-est de la Chine. Selon les médias d'État, la capitale chinoise n'a connu que 12 épisodes de pluies importantes provoquées par des typhons depuis que les autorités ont commencé à tenir des registres.

En 2017 et 2018, les typhons Haitang et Ampil ont tous deux déversé plus de 100 mm de pluie sur Pékin. En 1956, le typhon Wanda a déversé plus de 400 mm de précipitations sur cette ville densément peuplée.

Dans le nord-est de la Chine, l'impact des typhons est également rare. Selon les experts, la plupart des typhons se déplacent vers l'ouest ou le nord-ouest après avoir touché terre en Chine. (Reportage d'Ethan Wang et Ryan Woo ; Rédaction de Kim Coghill)