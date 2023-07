La banque Raiffeisen International retarde son projet de quitter la Russie, ont déclaré trois personnes au fait de sa situation, alors que l'Autriche renforce la défense de ses liens de longue date avec Moscou.

Raiffeisen (RBI), la plus grande des banques occidentales en Russie, avait l'intention de se séparer de ses activités russes, qui fournissent une ligne de vie en matière de paiements à des centaines d'entreprises, d'ici septembre, après avoir subi la pression des régulateurs européens.

L'Autriche et RBI, qui est également au centre d'une enquête américaine sur ses liens avec la Russie, s'y opposent dans l'espoir que la guerre en Ukraine se termine bientôt, ont déclaré ces personnes à Reuters.

Les fonctionnaires autrichiens, quant à eux, intensifient leur défense de RBI en Europe et à Washington, affirmant qu'elle a été injustement pointée du doigt, ont déclaré deux personnes ayant connaissance des réflexions du gouvernement, mettant ainsi à l'épreuve la volonté occidentale d'isoler Moscou.

Bien que l'Autriche soutienne publiquement l'Ukraine, plusieurs fonctionnaires qui ont parlé à Reuters ont déclaré qu'ils hésitaient à rompre complètement des liens vieux de plusieurs décennies avec la Russie, pensant qu'il serait encore possible de rétablir les relations.

La RBI n'a pas encore exposé son plan aux superviseurs de la Banque centrale européenne (BCE), ont déclaré deux personnes ayant connaissance de ses relations avec la banque centrale, ce qui rend peu probable une scission d'ici septembre.

La banque souhaite attendre l'approbation de la BCE avant de demander le feu vert de ses actionnaires, ont déclaré deux des personnes connaissant sa position, ce qui pourrait prendre des mois.

En outre, l'approbation de la banque centrale russe, du ministère des finances et, en cas de vente, même du président russe Vladimir Poutine, sera nécessaire avant que la RBI n'agisse.

Les autorités russes ont clairement fait savoir à RBI, qui compte environ 2 600 entreprises clientes, 4 millions de titulaires de comptes locaux et 10 000 employés, qu'elles souhaitaient qu'elle reste parce qu'elle permet les paiements internationaux, a déclaré l'une de ces personnes.

Un porte-parole de RBI a déclaré que la société continuerait à rechercher une vente ou une scission et qu'elle s'engageait à réduire ses activités en Russie.

Toutefois, la lenteur de la RBI a alimenté un conflit avec la BCE, qui supervise la banque et a fait pression pour qu'elle et d'autres banques, telles qu'UniCredit, quittent la Russie. La banque italienne s'est refusée à tout autre commentaire sur ses projets.

La BCE a exhorté RBI à ne pas verser de dividendes cette année en raison de ses inquiétudes concernant la Russie, a déclaré l'une des personnes interrogées.

RBI envisage également une vente comme alternative pour débloquer les 4 milliards d'euros de capital immobilisés dans la branche russe rentable.

Cependant, l'incertitude déclenchée par la marche du groupe Wagner sur Moscou le mois dernier rendra plus difficile la recherche d'un acheteur, car l'événement a ébranlé les élites économiques russes, a déclaré cette personne.

DES LIENS DE LONGUE DATE

Les principaux responsables autrichiens défendent la RBI et redoublent d'efforts pour repousser les pressions exercées sur la banque, qui fait partie d'un ensemble industriel qui sous-tend l'économie du pays.

La présence de la RBI souligne la profondeur des relations entre l'Autriche et la Russie, qui entretiennent des liens étroits par l'intermédiaire des gazoducs et de la finance russes, Vienne étant une plaque tournante pour les liquidités en provenance de la Russie et de ses anciens voisins soviétiques.

Le gouverneur de la banque centrale autrichienne, Robert Holzmann, a fait part à la présidente de la BCE, Christine Lagarde, de ses préoccupations concernant les pressions exercées sur la banque, a indiqué une personne au fait de ces discussions.

La banque centrale autrichienne et la BCE se sont refusées à tout commentaire.

Raiffeisen fait également face à la pression de Washington et a remis des données sur les transactions russes à l'autorité américaine chargée des sanctions, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor, ont déclaré à Reuters trois personnes ayant connaissance de l'enquête.

L'une de ces personnes a déclaré que ces informations constituaient une menace si des violations des sanctions étaient découvertes. Raiffeisen a déclaré qu'elle respectait les sanctions et qu'elle coopérait avec l'OFAC.

À la mi-juin, le ministre autrichien des finances, Magnus Brunner, s'est entretenu avec le plus haut responsable des sanctions du Trésor américain, Brian Nelson, soulignant la coopération, a déclaré une personne au fait de l'affaire.

Une autre source a déclaré qu'il avait exhorté les États-Unis à ne pas faire pression sur la RBI.

Un porte-parole du ministère autrichien des finances a déclaré que d'autres banques européennes étaient également actives en Russie.

"Une banque ne peut pas quitter un tel pays du jour au lendemain", a déclaré le porte-parole, qui a critiqué ce qu'il a qualifié de prétention selon laquelle l'Autriche était une exception.

La présence de RBI en Russie a suscité des divisions au sein de sa direction et parmi les banques régionales qui contrôlent le groupe, certains préconisant son départ. (Reportage complémentaire de Francesco Canepa à Francfort ; Rédaction de John O'Donnell ; Montage d'Alexander Smith)