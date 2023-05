Le président Volodymyr Zelenskiy a marqué l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale en déclarant lundi qu'il officialiserait une journée de commémoration en Ukraine le 8 mai, date à laquelle les autres pays occidentaux célèbreront la victoire de l'Europe.

S'adressant à la nation sur une colline surplombant Kiev, M. Zelenskiy a déclaré que "l'ancien mal" était de retour, mené cette fois par une "Russie moderne" poursuivant le même objectif que les nazis, à savoir "l'asservissement et la destruction", mais qu'ils n'y parviendraient pas.

Renforçant encore la rupture de l'Ukraine avec son passé soviétique, M. Zelenskiy a déclaré qu'il avait soumis au parlement un projet de loi faisant officiellement du 8 mai un jour de commémoration et de victoire, tandis que le 9 mai - jour de la victoire en Russie - deviendrait la Journée de l'Europe.

"Nous rendons à notre État une histoire honnête, sans influences idéologiques. C'est le 8 mai que la plupart des nations du monde se souviennent de la grandeur de la victoire sur les nazis", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur la chaîne Telegram du président.

"Aujourd'hui, j'ai signé le décret correspondant, et chaque année à partir de demain, le 9 mai, nous commémorerons notre unité historique - l'unité de tous les Européens qui ont détruit le nazisme et vaincront le racisme", a-t-il déclaré, en utilisant un mot que les Ukrainiens ont inventé pour décrire ce qu'ils appellent le fascisme russe.

"L'unité qui rapproche la paix.

Pour la Russie, le 9 mai est l'un des événements nationaux les plus importants : le souvenir des énormes sacrifices consentis par l'Union soviétique pour vaincre l'Allemagne nazie. La Russie et l'Ukraine soviétiques ont subi d'effroyables pertes humaines pendant la guerre.

La capitulation sans condition de l'Allemagne nazie est entrée en vigueur à 23h01 le 8 mai 1945, qui était déjà le 9 mai à Moscou. Les Russes appellent cette guerre la Grande Guerre Patriotique de 1941-45.

Moscou a intensifié ses attaques contre la capitale ukrainienne, Kiev, et d'autres villes du pays avant le 9 mai, et certains commentateurs affirment que Vladimir Poutine veut décrocher une sorte de victoire dans la guerre de broyage pour faire coïncider cette date avec le jour férié.

Zelenskiy a déclaré que l'Europe ne pouvait pas laisser cela se produire et qu'il était à nouveau temps de vaincre le "mal" ensemble "pour s'assurer que personne n'asservisse plus jamais d'autres peuples ou ne détruise plus jamais d'autres pays".

"Nous ne connaissons pas encore la date de notre victoire, mais nous savons que ce sera une fête pour toute l'Ukraine, pour toute l'Europe, pour tout le monde libre.