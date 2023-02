Réactions et remarques de la visite de Biden en Ukraine

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS JOE BIDEN

"Alors que le monde se prépare à marquer le premier anniversaire de l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie, je suis à Kiev aujourd'hui pour rencontrer le président Zelenskiy et réaffirmer notre engagement inébranlable et indéfectible envers la démocratie, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

"Lorsque (le président russe Vladimir) Poutine a lancé son invasion il y a près d'un an, il pensait que l'Ukraine était faible et que l'Occident était divisé. Il pensait qu'il pourrait nous survivre. Mais il avait tout faux.

"Je vais annoncer une autre livraison d'équipements essentiels, notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-armure et des radars de surveillance aérienne pour aider à protéger le peuple ukrainien des bombardements aériens.

"Plus tard dans la semaine, nous annoncerons des sanctions supplémentaires contre les élites et les entreprises qui tentent d'échapper à la machine de guerre russe ou de la soutenir.

"Le coût que l'Ukraine a dû payer est extraordinairement élevé. Les sacrifices ont été beaucoup trop importants. Nous savons qu'il y aura des jours, des semaines et des années difficiles à venir."

LE PRÉSIDENT UKRAINIEN VOLODYMYR ZELENSKIY

"Historique. En temps utile. Courageux ... un signe de soutien extrêmement important pour tous les Ukrainiens."

"Je suis reconnaissant aux États-Unis d'être aux côtés de l'Ukraine et de notre solide partenariat. Nous sommes déterminés à travailler ensemble pour assurer la victoire de l'Ukraine.

"Cette visite du président américain en Ukraine, la première depuis 15 ans, est la plus importante de toute l'histoire des relations entre l'Ukraine et les États-Unis.

"Nous avons discuté de la question des armes à longue portée, et des armes qui pourraient être fournies et qui ne l'ont pas été jusqu'à présent."

DMYTRO KULEBA, MINISTRE UKRAINIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Cette visite est la victoire du peuple ukrainien et du président Zelenskiy. Elle a été menée malgré tout pour la victoire de l'Ukraine et du monde libre. C'est un signal clair pour le marais - personne n'a peur de vous !"

TATIANA STANOVAYA, ANALYSTE RUSSE

"Bien sûr, pour le Kremlin, cela sera considéré comme une preuve supplémentaire que les États-Unis ont parié sur la défaite stratégique de la Russie dans cette guerre et que la guerre elle-même s'est transformée irrévocablement en une guerre entre la Russie et l'Occident.

"On s'attendait à ce que le discours de demain (de Poutine) soit très belliqueux, visant à une rupture démonstrative des relations avec l'Occident. Maintenant, des modifications supplémentaires pourraient être introduites pour le rendre encore plus dur."

YURII, CITOYEN À KYIV

"C'était aussi inattendu pour moi que pour n'importe qui d'autre. C'est une surprise très agréable. Cette visite est une étape importante pour le président Biden, et j'espère que des nouvelles sur l'assistance militaire suivront cette étape. Je ne pense pas que Biden serait venu ici sans annoncer une aide importante et très attendue pour nous, des F-16, par exemple."

INNA ROMANIUK, CITOYENNE À KYIV

"C'est super, c'est génial, nos partenaires nous prouvent leur soutien. Cela lève certains des doutes que j'avais sur la loyauté des États-Unis."

STEFFEN HEBESTREIT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ALLEMAND

La visite de Biden est un "bon signal".