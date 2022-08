Réactions mondiales à la mort du dernier dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev

Vous trouverez ci-dessous quelques réactions du monde entier :

LE PRÉSIDENT RUSSE VLADIMIR PUTIN

Il a exprimé "ses plus profondes condoléances", a déclaré son porte-parole Dmitry Peskov à l'agence de presse Interfax. "Demain, il enverra un télégramme de condoléances à sa famille et à ses amis".

ANTONIO GUTERRES, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU

"J'ai été profondément attristé d'apprendre le décès de Mikhaïl Gorbatchev, un homme d'État unique en son genre qui a changé le cours de l'histoire. Il a fait plus que tout autre individu pour amener la fin pacifique de la guerre froide.

"Le monde a perdu un leader mondial imposant, un multilatéraliste engagé et un défenseur infatigable de la paix."

URSULA VON DER LEYEN, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

"Mikhaïl Gorbatchev était un dirigeant digne de confiance et respecté. Il a joué un rôle crucial pour mettre fin à la guerre froide et faire tomber le rideau de fer. Il a ouvert la voie à une Europe libre ... C'est un héritage que nous n'oublierons pas".

ANCIEN SECRÉTAIRE D'ÉTAT AMÉRICAIN JAMES BAKER III

"L'histoire se souviendra de Mikhaïl Gorbatchev comme d'un géant qui a guidé sa grande nation vers la démocratie. Il a joué un rôle essentiel dans une conclusion pacifique de la guerre froide par sa décision de ne pas utiliser la force pour maintenir l'empire ... Il manque beaucoup au monde libre".

PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE BORIS JOHNSON

"J'ai toujours admiré le courage et l'intégrité dont il a fait preuve pour amener la guerre froide à une conclusion pacifique ... À l'heure de l'agression de Poutine en Ukraine, son engagement inlassable en faveur de l'ouverture de la société soviétique reste un exemple pour nous tous."

LA FONDATION ET L'INSTITUT REAGAN

"La Reagan Foundation and Institute pleure la perte de l'ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, un homme qui était autrefois un adversaire politique de Ronald Reagan et qui a fini par devenir un ami. Nos pensées et nos prières vont à la famille Gorbatchev et au peuple de Russie."