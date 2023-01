République Tchèque-L'ancien général Pavel en voie d'être élu président

par Jason Hovet et Jan Lopatka

PRAGUE, 28 janvier (Reuters) -

L'ancien chef d'état-major général de l'armée tchèque Petr Pavel, candidat résolument pro-occidental qui soutient l'aide à l'Ukraine, devrait remporter samedi l'élection présidentielle du pays d'Europe centrale, selon les premiers résultats du scrutin et des projections.

Selon des projections reposant sur les premiers résultats, publiées par l'office statistique tchèque qui gère le décompte des voix, Petr Pavel a obtenu entre 57,6% et 58,8% des voix face à l'homme d'affaires et ancien Premier ministre Andrej Babis.

Le diffuseur CNN Prima News, utilisant les modèles de vote des agences STEM et STEM/MARK, prévoit que Pavel l'emportera avec 58% des voix contre 42% pour Babis.

Les résultats de la moitié des circonscriptions électorales du pays ont permis à Pavel de mener le décompte des voix avec 54,9%. Les résultats complets du scrutin de deux jours étaient attendus plus tard dans la journée de samedi.

Petr Pavel, général à la retraite âgé de 61 ans qui a occupé un poste de haut rang au sein de l'Otan, s'est présenté en indépendant et bénéficie du soutien du gouvernement de centre-droit qui a évincé Babis du pouvoir lors des élections législatives de 2021.

Andrej Babis, milliardaire de 68 ans qui a occupé le poste de Premier ministre de 2017 à 2021, s'est engagé durant la campagne à pousser le gouvernement à soutenir la population face à la hausse des prix.

Le président tchèque a des attributions pour l'essentiel honorifique, mais il nomme le Premier ministre et le président de la Banque centrale.

Pavel a soutenu le maintien dans l'Union européenne et dans l'alliance militaire de l'Otan de la République tchèque, pays de 10,5 millions d'habitants. Il soutient également l'aide du gouvernement à l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie l'année dernière. (Reportage Jason Hovet, Robert Muller, Jan Lopatka et Jiri Skacel; version française Camille Raynaud et Benjamin Mallet)