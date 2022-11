Réunion d'urgence organisée en marge du G20 après l'explosion en Pologne

BALI, 16 novembre (Reuters) - Plusieurs dirigeants participant au sommet du G20 à Bali prenaient part à réunion d'urgence organisée mercredi après qu'une explosion a fait deux morts mardi dans l'est de la Pologne.

La réunion a été convoquée à la demande du président américain Joe Biden, a annoncé la Maison blanche, après que deux personnes sont mortes dans une explosion à Przewodow, village de l'est de la Pologne situé à environ six kilomètres de la frontière avec l'Ukraine.

Les dirigeants de la France, des Etats-Unis, de l'Allemagne, du Canada, des Pays-Bas, du Japon, de l'Espagne, de l'Italie et du Royaume-Uni doivent discuter de la situation.

Tous ces pays, à l'exception du Japon, sont membres de l'Otan.

Alors que des journalistes lui demandaient s'il pouvait partager les informations qu'il possédait sur l'explosion, Joe Biden a répondu: "Non". Il n'a pas non plus répondu à une question concernant une possible implication de la Russie.

Des responsables ont indiqué ne pas savoir combien de temps durerait la réunion. (Reportage Nandita Bose et Simon Lewis, rédigé par Trevor Hunnicutt version française Camille Raynaud)