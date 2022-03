Revue de presse de ce dimanche 20 mars 2022

Berne (awp/ats) - La guerre en Ukraine et ses conséquences fait une nouvelle fois la une de la presse dominicale. Il est notamment question du défi que représente l'intégration des élèves ukrainiens en Suisse. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG/NZZ AM SONNTAG: La Suisse accueille actuellement 200 élèves ukrainiens, un nombre qui pourrait passer à 20'000 dans les mois à venir. Le défi de leur intégration est accentué par la pénurie d'enseignants, rapporte le Matin Dimanche. "Ça fait plusieurs années que nous connaissons une pénurie latente à tous les niveaux. Ajoutez à cela les effets de la crise sanitaire, les isolements qui sont toujours d'actualité, la fatigue. Nous avons besoin de personnel supplémentaire et celui-ci ne se forme pas du jour au lendemain", indique Samuel Rohrbach, président du syndicat des enseignants romands. Un avis partagé par Elsbeth Stern, professeure de pédagogie à l'EPFZ. Accueillir des enfants qui ne comprennent aucune langue nationale pousse les écoles à leurs limites, estime-t-elle dans la SonntagsZeitung. Selon la NZZ am Sonntag, la présidente du syndicat des enseignants alémanique Dagmar Rösler s'attend à une hausse de 5% à 10% du nombre d'enfants dans les écoles de certains cantons. Cela signifie, selon elle, que de nombreuses classes pourraient bientôt compter un ou deux enfants ukrainiens. Il faut également mettre en place un soutien psychologique pour les enfants, ajoute-t-elle. Pour faire face à cette situation, les cantons latins vont faire appel à des enseignants retraités, des étudiants des hautes écoles ou encore demander aux personnes à temps partiel si elles sont d'accord d'augmenter leur taux, indique dans le Matin Dimanche Cesla Amarelle, vice-présidente de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique. Les cantons demandent également aux adultes ukrainiens formés à l'enseignement de prendre contact avec eux pour identifier les possibilités d'aide à l'école, ajoute-t-elle.

NZZ AM SONNTAG: Le nombre de réfugiés ukrainiens arrivant en Suisse devrait être beaucoup plus élevé que ce que l'on pensait jusqu'à présent. La Suisse devrait connaître le plus grand afflux de réfugiés depuis des décennies, écrit la NZZ am Sonntag. Alors que la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter s'attend à environ 50'000 réfugiés d'ici juin, les cantons, qui hébergeront une grande partie des personnes ayant fui leur pays, prévoient entre 250'000 et 300'000 réfugiés d'ici la fin de l'année. Actuellement, entre 500 et 1000 réfugiés ukrainiens arrivent quotidiennement en Suisse. Les cantons doivent s'adapter à cette situation, selon Marcel Suter, président des autorités cantonales des migrations.

SONNTAGSBLICK: La politique de neutralité de la Suisse continue de susciter de vives discussions. Afin de clarifier la situation, le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a chargé son département de rédiger un rapport sur la neutralité. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé les recherches du SonntagsBlick. Le document doit être achevé avant l'été. La direction du droit international public est responsable du projet. Le DFAE veut ainsi contribuer à une meilleure compréhension de la neutralité dans le contexte actuel. Le dernier rapport sur la neutralité du Conseil fédéral remonte à trois décennies. Le thème de l'ingérence dans les affaires étrangères est politiquement très controversé en raison des sanctions contre la Russie.

NZZ AM SONNTAG: La Chaîne du Bonheur a récolté jusqu'à présent 82 millions de francs suisses de dons pour l'Ukraine. Il s'agit de la plus grande somme de dons depuis la collecte en faveur des victimes du tsunami en 2003. L'organisation examine actuellement où et comment l'argent peut être utilisé, explique dans la NZZ am Sonntag Tasha Rumley, responsable du programme au sein de la fondation. Les fonds de la Chaîne du Bonheur aident par exemple à la mise en place d'une infrastructure avec des collaboratrices et collaborateurs qui connaissent la langue. Dans un premier temps, la Chaîne du Bonheur a alloué 300'000 francs suisses à un projet de l'organisation suisse Solidar, qui fournit de l'argent liquide aux réfugiés démunis. Chaque famille reçoit 300 francs suisses.

SONNTAGSBLICK: En décembre, l'OTAN a mené un exercice cyber à grande échelle sous le nom de "Cyber Coalition 21". L'alliance militaire a joué différents scénarios, dont l'un qui portait sur une attaque contre l'approvisionnement en gaz en Occident. Quatre spécialistes de l'armée suisse appartenant à la base d'aide au commandement y ont pris part, selon le SonntagsBlick. L'exercice a été coordonné au centre de compétences de l'OTAN dans une caserne de la ville estonienne de Tallinn. La Suisse n'est certes pas membre de l'OTAN, mais elle collabore ponctuellement avec l'alliance militaire dans le cadre du "Partenariat pour la paix".

SONNTAGSZEITUNG: Les effectifs de l'armée suisse sont en partie désespérément obsolètes. En cas de guerre, les soldats devraient utiliser des canons antiaériens, des chars de grenadiers et des obusiers blindés qui datent encore des années 60 et 70. Presque tous les systèmes devront être remplacés au cours de la prochaine décennie, rapporte la SonntagsZeitung. Selon le Département de la défense, cela devrait coûter environ 15 milliards de francs suisses. En cas de guerre, l'armée suisse pourrait, dans l'état actuel des choses, recourir à 55 avions de combat, environ 130 chars de combat et obusiers blindés ainsi qu'à près de 2500 véhicules blindés. A cela s'ajouteraient 100'000 militaires aptes à l'engagement.

NZZ AM SONNTAG: Le nombre de cas de Covid-19 effectifs est bien supérieur aux chiffres actuels de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), selon Rudolf Hauri, président des médecins cantonaux. Dans la NZZ am Sonntag, il estime à 150'000 le nombre de nouvelles infections quotidiennes alors que l'OFSP en rapporte entre 25'000 et 35'000. L'activité est très élevée, souligne-t-il. Et d'ajouter que les hospitalisations devraient rapidement augmenter. M. Hauri recommande à la Confédération d'attendre avant de lever l'obligation du port du masque dans les transports publics.

SONNTAGSBLICK: Dans le contexte de forte hausse des prix de l'énergie, le marché des installations solaires est en plein essor. Depuis 2019, le marché des installations photovoltaïques croît de plus de 20 % par an. L'année dernière, les Suisses ont annoncé plus de 22'000 installations avec plus de 1,3 million de modules, rapporte le SonntagsBlick. Cela correspond à une surface de 300 terrains de football, respectivement à de l'électricité pour 100'000 ménages. Les pompes à chaleur ont connu une évolution similaire avec 34'000 nouvelles installations l'année dernière, soit 20% de plus que l'année précédente. L'installation de chauffages à pellets a même enregistré un record. Ils couvrent désormais 12% des besoins en chaleur des bâtiments. Il existe un potentiel pour les installations de biogaz.

SONNTAGSZEITUNG: Des politiciens bourgeois veulent rendre l'utilisation du vélo payante. Sous l'impulsion du conseiller national Benjamin Giezendanner (UDC/AG), une alliance de 44 politiciens issus des rangs de l'UDC, du PLR et du Centre veulent introduire une vignette vélo. Ils estiment qu'un prix de 20 francs suisses par année et par an est approprié et justifient leur demande par l'extension massive du réseau de pistes cyclables qui vient d'être décidée par le parlement et qui coûtera environ 2 milliards de francs suisses. La vignette vélo rapporterait selon eux un peu plus de 100 millions de francs suisses par an à la Confédération.

