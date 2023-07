Berne (awp/ats) - Les clients russes de Credit Suisse devenus indésirables chez UBS, mais aussi la difficulté de collecter des fonds pour l'Ukraine et les fins de mois difficiles pour une partie de la population suisse font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ am Sonntag: De nombreux clients de Credit Suisse doivent se chercher une nouvelle banque, affirme la NZZ am Sonntag. UBS, qui a repris le numéro deux bancaire suisse après sa débâcle, veut se séparer de 50 à 75% de la clientèle russe de Credit Suisse. Les clients offshore russes sont visés en particulier. La décision d'UBS cible également d'autres clients de Credit Suisse dans d'autres régions, mais dans une moindre ampleur. Le but de la mesure est d'éviter d'entacher la réputation de la banque helvétique.

SonntagsZeitung: Un an et demi après le début de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, les petites organisations humanitaires travaillant en Suisse pour les Ukrainiens peinent à récolter de l'argent, constate la SonntagsZeitung. "Au cours des trois premiers mois de la guerre, nous avons reçu 65'000 francs suisses. Au cours des trois derniers mois, c'étaient seulement 3000 francs suisses", déclare dans le journal Tetyana Polt-Loutzenko, présidente des Ukrainiens de Bâle. L'organisation doit refuser de plus en plus souvent les demandes venant d'Ukraine. Certaines organisations doivent même faire face à de l'hostilité. L'association Good Friends for Ukraine a ainsi retrouvé un sac rempli d'excréments de chiens dans sa boîte aux lettres.

SonntagsBlick: Les personnes à faibles revenus, durement frappées par l'inflation, peinent de plus en plus à boucler leurs fins de mois, selon le SonntagsBlick. Les poursuites privées ont crû de 20% au premier semestre 2023 à Lucerne. A Coire, la hausse atteint 17%, 12,4% à Saint-Gall, 9,5% à Zurich et 8,4% à Bâle-Ville. Dans les bureaux régionaux de Caritas, les demandes d'aide pour payer les factures se multiplient. "Les personnes à faible revenu n'ont plus de coussin de liquidités", indique dans le journal Aline Masé, responsable du département des politiques sociales à Caritas. "De plus en plus de personnes qui viennent nous consulter paient leurs courses avec des cartes bancaires", car "elles n'ont plus rien dans leur portemonnaie. Elles s'endettent pour pouvoir manger".

SonntagsBlick: Lutter contre les îlots de chaleur en ville est très difficile en raison des plans urbanistiques qui sont longs à mettre en place, constate le SonntagsBlick. Ainsi, ce qui se fait aujourd'hui se base sur des projets qui peuvent avoir jusqu'à dix ans. La priorité à l'époque était la densification. "Si les villes changent quelque chose, elles doivent relancer le plan. Cela entraîne des années de retard", déclare dans le journal Anders Stokholm, président de l'Union des villes suisses et maire de Frauenfeld. "Il n'y a pas de solution rapide. Nous ne pouvons pas nous débarrasser du problème de la chaleur dans les cinq prochaines années".

SonntagsZeitung: Une ligne électrique est suspectée d'être à l'origine de l'incendie de forêt à Bitsch (VS), rapporte la SonntagsZeitung. Un court-circuit causé par le contact avec les câbles aurait pu déclencher le feu le 17 juillet. La compagnie électrique Electra-Massa, une filiale du groupe Alpiq, indique dans le journal que sa ligne électrique qui traverse la zone était encore sous tension le jour de l'incendie, "avant de tomber en panne dans la journée".

Le Matin Dimanche: La première fête nationale suisse célébrée le 1er août s'est déroulée en 1891, rappelle dans Le Matin Dimanche l'historien Dominique Dirlewanger. "C'était une date opportuniste". Le Conseil fédéral a décidé de s'appuyer sur le Pacte fédéral de 1291, daté du "début août". En faisant ce choix, il "a réintégré les cantons catholiques conservateurs, perdants de la guerre civile [du Sonderbund, ndlr], dans le récit national, tout en faisant exister une Suisse démocratique qui aurait 600 ans", ajoute l'historien. Mais, précise-t-il, le pacte de 1291, qui scelle l'alliance entre Uri, Schwyz et Unterwald, "ne parle pas de la Suisse ni de résistance ni d'indépendance. Il fait même référence à un pacte plus ancien".

SonntagsZeitung: Le nombre d'amendes pour consommation de cannabis a chuté en Suisse ces cinq dernières années, passant de 20'000 à 2500, indique la SonntagsZeitung. Un arrêt du Tribunal fédéral en 2017 est à la base de ce changement, selon l'hebdomadaire. Un autre jugement rendant légale, il y a quelques jours, la possession de dix grammes de chanvre devrait encore modifier la pratique de la police. Cette dernière continue cependant de réprimer avec rigueur la culture du chanvre. Toute personne qui commande cinq graines en ligne risque une perquisition et des poursuites pénales.

