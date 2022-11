Revue de presse du dimanche 6 novembre 2022

Berne (awp/ats) - La succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral et une tentative d'espionnage d'Ignazio Cassis et d'Alain Berset font les titres de la presse dominicale. Il est aussi question de la crise énergétique. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SonntagsZeitung/SonntagsBlick/NZZ am Sonntag/Le Matin Dimanche: L'annonce de la direction du PS de présenter deux femmes à la succession de la conseillère fédérale démissionnaire Simonetta Sommaruga suscite des critiques au sein du parti, écrit la presse dominicale. La conseillère nationale Franziska Roth (PS/SO) estime dans la SonntagsZeitung qu'un ticket exclusivement féminin est démocratiquement et stratégiquement maladroit.

Défendant le choix de n'accepter que des candidatures féminines, la coprésidente du PS Mattea Meyer rappelle dans le même journal que le parti est celui de l'égalité. Elle enjoint le conseiller aux Etats Daniel Jositsch (PS/ZH) de renoncer à une candidature. Sans ticket féminin, il y a un risque de n'avoir plus que deux femmes au Conseil fédéral, enchérit dans le SonntagsBlick l'autre président du PS, Cédric Wermuth.

Pour la NZZ am Sonntag, l'élection d'une jeune mère de famille de gauche au Conseil fédéral donnerait le signal d'un renouveau au sein du PS. Pascale Bruderer, Flavia Wasserfallen et Evi Allemann remplissent ces critères, énumère le journal. La conseillère nationale Edith Graf-Litscher (PS/TG) dit dans le dominical réfléchir à une candidature.

Avec le départ annoncé du conseiller fédéral Ueli Maurer, ce sont deux départements fédéraux clés qui se libèrent, remarque Le Matin Dimanche. La ministre de la justice Karin Keller-Sutter et son collègue de l'intérieur Alain Berset seraient intéressés à reprendre les finances. Quant au DETEC de Mme Sommaruga, le département mammouth qui chapeaute l'énergie, les infrastructures et l'environnement, il suscite également des convoitises. La ministre de la défense Viola Amherd et le ministre de l'économie Guy Parmelin pourraient être tentés, ajoute le journal.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Des pirates informatiques indiens auraient été engagés pour espionner le président de la Confédération Ignazio Cassis et le conseiller fédéral Alain Berset, affirment Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, citant The Sunday Times. Les deux ministres auraient été visés dans le cadre d'une vaste opération d'espionnage mondial touchant une centaine de personnalités de la politique, du sport ou des médias, sur mandat d'enquêteurs privés, dont un de Suisse, et d'avocats britanniques. La plupart des cibles étaient des opposants à la Coupe du monde de football au Qatar ou des journalistes ayant enquêté sur la manifestation. Ignazio Cassis et Alain Berset auraient été ciblés en mai, après une rencontre entre le président de la Confédération et le premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson. Les discussions avaient notamment porté sur les sanctions contre la Russie.

SonntagsZeitung: L'objectif du Conseil fédéral d'avoir des réserves d'eau d'un volume de 500 à 600 gigawattheures entre le 1er décembre 2022 et le 15 mai 2023 dans les barrages pour éviter des coupures d'électricité en hiver n'a pas été atteint, avertit la SonntagsZeitung. La Confédération n'a réussi à acquérir qu'une réserve de force hydraulique de 400 gigawattheures pour près de 300 millions d'euros. C'est plus de 20% de moins que planifié. Le fait que l'énergéticien argovien Axpo, qui bénéficie d'un crédit d'urgence de 4 milliards de francs suisses accordé par la Confédération, n'a pas pris part à la constitution de la réserve de force hydraulique choque le secteur suisse de l'électricité.

SonntagsBlick: Le secteur financier gagne chaque année en Suisse 20 milliards de francs suisses avec l'argent des caisses de pension, rapporte le SonntagsBlick, qui se fait l'écho d'un livre. Selon ce dernier, les banques et les assurances ont transformé le deuxième pilier en un système de frais peu transparent, qui leur rapporte de substantiels bénéfices. Depuis l'obligation de la prévoyance professionnelle en 1985, la Confédération les soutient dans cette démarche, en obligeant les assurés à cotiser et en laissant le secteur financier gérer l'argent, soutient le livre. Les lois sont laxistes et la surveillance faible, ajoute-t-il, parce que de nombreux politiciens gagnent de l'argent avec le système. Tout est fait en outre pour que l'argent soit mal investi, poursuit le brûlot.

NZZ am Sonntag: Peu de personnes voient leurs revenus s'effondrer lors du passage à la retraite, affirme la NZZ am Sonntag, qui se réfère à une enquête menée par l'institut d'études économiques de Bâle. La majorité de nouveaux retraités issus de milieux précaires profitent même d'une nette augmentation de leurs revenus. Les célibataires appartenant à la catégorie de revenus la plus basse, gagnant 28'300 francs suisses avant la retraite, passent à 37'800 francs suisses après. Pour les couples, l'augmentation atteint 16'000 francs suisses. Le groupe étudié porte sur les ménages qui gagnent moins de 60% du revenu médian.

NZZ am Sonntag: Travailler une année de plus après avoir atteint l'âge légal de la retraite permet d'accroître de 5,2% le niveau des rentes AVS, indique la NZZ am Sonntag. Pour cinq ans supplémentaires de travail, la hausse atteint 31,5% au maximum. De nombreux retraités ne profitent toutefois pas de ce supplément, parce qu'ils ne respectent pas le délai d'inscription, relève une enquête de l'institut d'études économiques de Bâle, citée par le journal. C'est surtout le cas des retraités les plus pauvres. Parmi eux, seul un tiers bénéficie d'une rente AVS plus élevée.

Le Matin Dimanche: Les vols de vélos ont repris l'ascenseur en 2022 en Suisse, après une accalmie entre 2018 et 2021, relate Le Matin Dimanche. Sans grande surprise, ce sont les villes qui sont les plus touchées. Zurich, Bâle et Berne arrivent en tête. A Genève aussi, la tendance est à la hausse. La police cantonale indique au journal que, pour l'année 2021, elle a recensé 2830 vélos dérobés. En 2022, le chiffre grimpait déjà à 3119 à la fin octobre. Les vélos électriques sont particulièrement visés; la police vaudoise note ainsi une hausse de 45% entre 2017 et 2021.

SonntagsBlick: 359 produits ont été rappelés par les entreprises actives dans le commerce de détail en Suisse entre janvier 2020 et octobre 2022, a calculé le SonntagsBlick, qui se base sur une liste établie par le bureau fédéral de la consommation (BFC). Les produits de Migros ont été de loin les plus nombreux à être rappelés, avec 37 notifications. Suit Aldi Suisse, avec 19 rappels. Les rappels ont été nettement moins nombreux chez Coop (9), Lidl (8), Globus (6) et Denner (6).

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.