Rien n'indique que l'Ukraine retire ses troupes de Bakhmut - un fonctionnaire installé en Russie

Les forces russes, dirigées par la milice privée Wagner, tentent d'encercler et de capturer la ville de l'est de l'Ukraine depuis des mois, dans ce qui est devenu l'une des batailles les plus sanglantes de cette guerre qui dure depuis un an.

La Russie, qui désigne la ville par son nom de l'époque soviétique, Artyomovsk, affirme que la capture de la ville lui permettra de lancer d'autres offensives plus profondément dans le territoire ukrainien, qu'elle dit combattre pour le "libérer".

"La situation à Artyomovsk reste complexe et difficile", a déclaré Denis Pushilin, le chef de la région ukrainienne de Donetsk installé par les Russes, lors d'une interview accordée à la télévision publique jeudi.

"En d'autres termes, nous ne pensons pas que l'ennemi va simplement retirer ses unités", a-t-il ajouté.

Le chef de Wagner, Evgeny Prigozhin, a déclaré que ses forces contrôlaient pratiquement la moitié de la ville et qu'il ne restait plus qu'une seule voie de sortie pour l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne retirerait pas ses forces de Bakhmut, même si Kiev et les responsables occidentaux ont minimisé l'importance stratégique de la ville, qui a été décimée par des mois de bombardements d'artillerie et de combats urbains.