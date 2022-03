Royaume-Uni: le PIB rebondit (+0,8%) en janvier après Omicron (ONS)

Londres (awp/afp) - La croissance du Royaume-Uni a rebondi en janvier de 0,8%, après une baisse de 0,2% en décembre due à la vague du variant Omicron du Covid-19 et aux restrictions mises en place, a annoncé vendredi l'Office national des statistiques (ONS).

Le PIB se situait en outre en janvier 0,8% au-dessus de son niveau de février 2020, soit avant la pandémie, a précisé l'ONS. Mais les perspectives de croissance pour l'année sont assombries par la guerre en Ukraine.

"Nous savons que l'invasion de l'Ukraine par la Russie crée une incertitude économique importante, et nous continuerons de surveiller son impact sur le Royaume-Uni", a réagi dans un communiqué le ministre des Finances, Rishi Sunak.

"Mais il est essentiel que nous soyons au côté du peuple ukrainien pour défendre nos valeurs communes de liberté et de démocratie et garantir l'échec (du président russe) Poutine", a-t-il ajouté.

Au cours du mois de janvier, l'économie "a progressé dans tous les domaines, certains secteurs particulièrement touchés en décembre enregistrant de bonnes performances, comme le commerce de gros, la vente au détail, les restaurants et la vente à emporter", a commenté le directeur des statistiques économiques de l'ONS, Darren Morgan, sur Twitter.

"Alors que des problèmes de chaînes d'approvisionnement persistaient dans certains secteurs, les volumes dans la construction et l'industrie manufacturière ont augmenté pour le troisième mois consécutif", a-t-il ajouté.

Les services aux consommateurs ont notamment augmenté de 1,7% en janvier après avoir reculé de 0,2% en décembre, tractés par une hausse de 6,8% de la restauration, qui avait connu une chute brutale de 8,1% à la fin de l'année dernière à cause des restrictions liées au variant Omicron.

Malgré le rebond de janvier, "la dynamique de croissance sera probablement interrompue par le conflit en Ukraine, avec des prix des matières premières plus élevés et plus volatils et des pénuries de matériaux clés affectant la production et entraînant une hausse de l'inflation", a prévenu Yael Selfin, économiste de KPMG.

Il est possible que le rebond de l'activité se soit poursuivi en février, a estimé de son côté Paul Dales, de Capital Economics.

Mais le "coup porté au revenu réel disponible des ménages" en raison de la flambée des prix de l'énergie, notamment liée à la guerre en Ukraine, ainsi que des hausses d'impôts prévues en avril, commenceront à se faire sentir dans la foulée, selon lui et "la croissance du PIB ralentira probablement tout au long de l'année", prédit-il.

afp/lk