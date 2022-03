Russie: Navalny appelle à manifester chaque jour contre la guerre

LONDRES (Reuters) - L'opposant russe incarcéré Alexeï Navalny a appelé les Russes à organiser des manifestations quotidiennes contre la guerre en Ukraine en décrivant le président Vladimir Poutine comme un "tsar manifestement fou".

"Nous ne pouvons pas attendre un jour de plus. Où que vous soyez, en Russie, en Biélorussie ou à l'autre bout de la planète, descendez sur la place principale de votre ville à 19h00 chaque jour de semaine et à 14h00 les week-ends et les jours fériés", déclare-t-il dans un communiqué publié sur Twitter par sa porte-parole, Kira Yarmich.

Jusqu'ici, Alexeï Navalny, 45 ans, recommandait à ses compatriotes de mener une campagne de désobéissance civile pour dénoncer l'offensive russe en Ukraine.

Les rassemblements organisés depuis le début de cette offensive jeudi dernier ont été sévèrement réprimés par les forces de l'ordre et 6.840 personnes ont été incarcérées dans l'intervalle, selon le groupe de surveillance des manifestations OVD-Info, qui documente depuis des années les manifestations anti-Kremlin.

"J'appelle chacun à descendre dans la rue et à combattre pour la paix (...) Poutine n'est pas la Russie", dit Alexeï Navalny.

"Ne devenons pas une nation de citoyens silencieux et effrayés, ou de poltrons feignant de ne pas remarquer la guerre agressive contre l'Ukraine déclenchée par notre tsar manifestement fou", plaide Alexeï Navalny.

Militant anticorruption et opposant de longue date de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny a été la cible d'une tentative d'empoisonnement à l'été 2020. Soigné plusieurs mois en Allemagne, il a été emprisonné à son retour en Russie, en janvier 2021.

(Bureaux de Reuters, version française Marc Angrand et Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)