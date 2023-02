Russie: Prigojine accuse la hiérarchie militaire russe de vouloir détruire Wagner

(Reuters) - Evguéni Prigojine, le fondateur du groupe paramilitaire Wagner qui appuie les forces russes dans la guerre en Ukraine, a reproché mardi au ministre de la Défense et au chef d'état-major russes de priver ses combattants de munitions, les accusant de vouloir détruire son groupe paramilitaire.

"Il y a tout simplement une opposition directe en cours", a déclaré Evguéni Prigojine sur la messagerie Telegram, ajoutant qu'il s'agissait d'une "tentative de destruction de Wagner".

Il s'agit du deuxième message de ce type publié en deux jours par Evguéni Prigojine. Lundi, l'ancien restaurateur s'est plaint que des fonctionnaires, non identifiés, refusaient d'approvisionner Wagner par animosité personnelle à son égard.

Evguéni Prigojine a accusé le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et Valery Gerasimov, le plus haut gradé du pays, d'être délibérément à l'origine de la pénurie d'armes, qui, selon lui, entraîne des pertes accrues parmi les troupes combattant autour de Bakhmout.

"Le chef d'état-major général et le ministre de la Défense donnent des ordres à droite et à gauche, non seulement pour ne pas donner de munitions au PMC Wagner, mais aussi pour ne pas l'aider en matière de transport aérien", a déclaré Evguéni Prigojine.

Depuis des mois, Evguéni Prigojine critique les officiers supérieurs russes, les accusant d'incompétence. Selon lui, le ministère de la Défense tentait de s'attribuer le mérite des succès remportés par Wagner dans la ville de Bakhmout, dans la région de Donetsk.

Le ministère de la Défense n'a pas pu être contacté dans l'immédiat pour un commentaire.

(Reportage Reuters, version française Matthieu Protard et Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)