Russie et Corée du Nord vont étendre leurs liens, dit Poutine à Kim-KCNA

SEOUL, 14 août (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a déclaré au numéro un nord-coréen Kim Jong-un que la Russie et la Corée du Nord allaient "élargir leurs relations bilatérales complètes et constructives avec des efforts conjoints", a rapporté dimanche la presse officielle nord-coréenne.

Dans une lettre transmise à Kim Jong-un pour marquer l'anniversaire de l'indépendance de la Corée du Nord, Vladimir Poutine a déclaré que des liens plus étroits étaient dans l'intérêt à la fois de Moscou et de Pyongyang, avec pour effets de contribuer à renforcer la sécurité et la stabilité dans la péninsule coréenne, a indiqué l'agence de presse KCNA. (Reportage Josh Smith; version française Jean Terzian)