Russie et Iran discutent de l'Ukraine et des "interférences occidentales"

(.)

9 novembre (Reuters) - Le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev s'est entretenu mercredi à Téhéran avec le président iranien Ebrahim Raïssi et son homologue iranien, Ali Shamkhani, pour évoquer la situation en Ukraine et discuter de coopération sécuritaire et de dispositions visant à lutter contre les "interférences occidentales" dans leurs affaires intérieures, rapportent les médias d'Etat russes.

Les entretiens ont notamment porté sur "des mesures visant à prévenir les interférences des services secrets occidentaux dans les affaires internes des deux pays", a précisé l'agence TASS en citant un compte-rendu fourni par le service de presse du Conseil de sécurité russe.

"Le potentiel économique du développement de relations commerciales entre la Russie et l'Iran face à la pression des sanctions occidentales a également été souligné", rapporte l'agence en citant la même source, sans évoquer davantage de détails sur le contenu des discussions concernant la situation en Ukraine.

La visite à Téhéran de Nikolaï Patrouchev, fidèle du président russe Vladimir Poutine, intervient alors que la Russie et l'Iran, confrontés à un isolement croissant du fait des sanctions des puissances occidentales à leur encontre, tentent de resserrer leurs liens.

"La réponse la plus décisive aux sanctions américaines (...) est la coopération des pays indépendants", a commenté Ebrahim Raïssi, cité par les médias d'Etat iraniens.

Kyiv et les puissances occidentales accusent par ailleurs Moscou d'avoir utilisé des drones iraniens Shahed-136 pour cibler des infrastructures civiles, notamment des centrales électriques, dans des attaques menées ces dernières semaines.

L'Iran a reconnu pour la première fois samedi dernier avoir fourni des drones à la Russie avant la guerre en Ukraine, en précisant qu'un "petit nombre" de drones avait été expédié quelques mois avant l'invasion russe du 24 février. (Reportage Reuters, édité par Guy Faulconbridge ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)