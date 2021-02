Russie: l'excédent commercial baisse de 41% en 2020 (douanes)

Moscou (awp/afp) - L'excédent commercial de la Russie a chuté de 41,4% en 2020 à 104,5 milliards de dollars (93,02 milliards de francs suisses). La chute reflète notamment l'effondrement des prix des hydrocarbures survenu au printemps, selon des statistiques publiées lundi par le service des douanes.

L'an passé, les exportations russes ont diminué dans leur globalité de 20,7%, à 338,2 milliards de dollars. Concernant uniquement l'énergie (gaz et pétrole), les exportations ont elles chuté de 6% en volume mais surtout de 36,6% en valeur, selon ces chiffres. Cette chute a fait passer la part de l'énergie dans les exportations russes de 62,1% en 2019 à 49,6% en 2020.

Les autres exportations russes concernent notamment les métaux, qui représentent 10,4% des exportations (contre 8,9% en 2019), et les produits et matières premières alimentaires qui s'élevaient à 8,8% (contre 5,9% un an plus tôt). Les importations ont elles aussi baissé de 5,7% à 233,7 milliards de dollars, tirées vers le bas par la baisse de 19,7% des importations automobiles.

Au total, les échanges commerciaux ont diminué de 15,2% à 571,9 milliards de dollars. L'Union européenne a été dans son ensemble le principal partenaire commercial de la Russie, représentant 38,5% des échanges commerciaux du pays. Par pays, les premiers partenaires sont la Chine, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

afp/vj