Russie: la Banque centrale maintient son taux directeur face à l'inflation

Moscou (awp/afp) - La Banque centrale de Russie a annoncé vendredi le maintien de son taux directeur à 4,25% pour la quatrième fois d'affilée, conformément aux attentes, face à une inflation qui continue de grimper.

La Banque centrale a souligné que "les prix continuent d'augmenter à un rythme élevé" et prévoit désormais une inflation entre 3,7 et 4,2% cette année, avant de se rapprocher de 4%, soit l'objectif affiché depuis plusieurs années.

La Banque explique l'inflation "largement par la hausse des prix sur les marchés mondiaux de matières premières et les conséquences prolongées de la faiblesse du rouble" récente, tout en notant que "la demande se reprend plus vite et plus durablement que prévu".

En 2020, le PIB a baissé de 3,1%, soit moins que prévu par la Banque de Russie, qui prévoit une croissance entre 2,5 et 3,5% en 2021.

L'institution indique que si la situation évolue selon ses prévisions, elle évaluera "le calendrier et le rythme d'un retour à une politique monétaire neutre".

A 4,25%, le taux directeur de la Banque centrale russe reste au niveau le plus bas de son histoire. Il avait été atteint en juillet et a été maintenu depuis.

Les prix à la consommation avaient commencé à grimper en mars 2020 - après des mois d'inflation historiquement basse - sur fond de crise pétrolière et de ralentissement économique mondial dû à la pandémie de Covid-19.

En janvier, l'inflation a atteint 5,2% sur un an, portée surtout par l'explosion des prix des produits alimentaires de base.

Le président Vladimir Poutine s'est insurgé ces derniers mois contre la hausse des prix des produits de base et a chargé son gouvernement de prendre des mesures, une attitude que de nombreux analystes jugent motivée politiquement, afin de préserver sa popularité à l'approche des élections législatives en septembre.

La prochaine réunion de politique monétaire de la Banque centrale russe est prévue le 19 mars.

