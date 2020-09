Russie: la Banque centrale maintient son taux pour combattre l'inflation

Moscou (awp/afp) - La Banque centrale de Russie a annoncé vendredi le maintien de son taux directeur à 4,25% afin de brider l'inflation, poussée en avant par une reprise de la demande et par la chute du rouble.

"Ces derniers mois, la croissance des prix a été supérieure aux attentes (...) Cette situation s'explique par deux facteurs clé: une reprise active de la demande après le confinement et l'affaiblissement du rouble en raison de la volatilité accrue des marchés mondiaux", a expliqué l'institution monétaire dans un communiqué.

A 4,25%, le taux directeur de la Banque centrale russe reste au niveau le plus bas de son histoire. Il avait été atteint lors de la dernière réunion de politique monétaire de l'institution, le 24 juillet.

Pour expliquer sa décision de vendredi, la banque indique que l'inflation en août a atteint 3,6% sur un an, soit 0,2 point de plus qu'en juillet. "Selon les estimations, c'était 3,7% au 14 septembre", précise l'institution dont l'objectif pour 2020 est de maintenir l'inflation autour de 4%.

Raison de cette montée de l'inflation: après une chute du PIB russe de 8% sur un an au second trimestre -- le plus impacté par les mesures de lutte contre le coronavirus --, un "rebondissement plus rapide que prévu de l'activité économique émerge", ajoute la Banque centrale, qui note que le rebond est poussé par "la demande des consommateurs".

Selon elle, "une fois que la première étape de la reprise de la croissance se sera essoufflée, la hausse de l'activité économique continuera de façon plus graduelle" et une nouvelle baisse du taux directeur pourra être envisagée.

Si elle veut lutter contre l'inflation à court terme, la Banque centrale ajoute toutefois craindre d'avantage "à moyen terme" le risque déflationniste, en raison notamment de la difficulté à déterminer combien de temps durera la crise du coronavirus.

"Des changements persistants dans les préférences et le comportement des consommateurs, notamment une propension accrue à épargner", pourraient poser problème, explique-t-elle.

La prochaine réunion de politique monétaire est prévue le 23 octobre.

afp/rp