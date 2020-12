Russie: la Banque centrale poursuit sa pause, gardant son taux à 4,25%

Moscou (awp/afp) - La Banque centrale de Russie a annoncé vendredi le maintien de son taux directeur à 4,25% pour la troisième fois d'affilée, conformément aux prévisions, face à une inflation toujours en hausse et qui pourrait se prolonger plus longtemps que prévu.

La Banque centrale a noté que l'inflation dépassait ses prévisions et devrait culminer à 4,6-4,9% fin 2020 (contre 3,9-4,2% prévus auparavant).

Cela est dû à des "facteurs ponctuels", en plus de l'affaiblissement du rouble dont les effets pourraient être "plus prolongés" que prévu, a précisé dans un communiqué l'institution.

L'inflation devrait redescendre à 3,5-4,0% en 2021 et se stabiliser par la suite autour de 4%, soit l'objectif affiché par la Banque centrale russe depuis plusieurs années.

La Banque centrale note également que si "la situation épidémiologique empire en Russie et dans le monde", celle-ci a des effets beaucoup moins négatifs sur l'activité économique qu'au deuxième trimestre de l'année, grâce à des restrictions plus ciblées et une adaptation des ménages et des entreprises.

"Au printemps 2021, il est prévu que l'économie russe reprenne sa croissance durable, la situation autour du coronavirus retournant à la normale", précise la Banque centrale.

L'institution table désormais sur un déclin du PIB de 4% en 2020, mieux que les 4-5% prévus auparavant.

A 4,25%, le taux directeur de la Banque centrale russe reste au niveau le plus bas de son histoire. Il avait été atteint en juillet et a été maintenu depuis.

Alors qu'elle laissait jusqu'à présent entendre qu'elle pourrait procéder à une nouvelle baisse lors des prochaines réunions, la Banque de Russie a semblé vendredi balayer pour le moment cette perspective, invoquant "la forte hétérogénéité des tendances économiques et d'évolution des prix".

Les prix à la consommation avaient commencé à grimper en mars - après des mois d'inflation historiquement basse - sur fond de crise pétrolière et de ralentissement économique mondial dû à la pandémie de Covid-19. En novembre, l'inflation a atteint 4,4% sur un an.

Le président Vladimir Poutine s'est insurgé ces derniers jours contre la hausse des prix des produits de base et a chargé son gouvernement de prendre des mesures urgentes, une attitude que de nombreux analystes jugent motivée politiquement plutôt qu'économiquement, afin de préserver sa popularité à l'approche des fêtes de fin d'année.

La prochaine réunion de politique monétaire de la Banque centrale russe est prévue le 12 février 2021.

afp/lk