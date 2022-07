Russie: la consommation chute encore en juin, le chômage stable

Moscou (awp/afp) - La consommation en Russie a continué de reculer en juin, en diminuant de près de 10% sur un an, la population russe ayant été confrontée à une inflation record conjuguée à un déluge de sanctions laissant présager des baisses de revenus.

Les ventes de détail, mesure de la consommation, ont ainsi baissé de 9,6% en juin sur un an, mais ont augmenté de 1,1% sur un mois, selon les données de l'agence de statistiques Rosstat publiées mercredi.

L'inflation, qui a connu une hausse vertigineuse en Russie en avril jusqu'à battre un record de vingt ans, a commencé à reculer aux mois de mai (17,1% sur un an) et de juin (15,9% sur un an), selon les chiffres officiels.

La Banque centrale russe a ainsi fortement abaissé vendredi dernier son taux directeur, le ramenant de 9,5% à 8%.

Mais la hausse des prix a déjà considérablement miné le pouvoir d'achat des Russes, qui ont peu d'épargne, et fait fondre de 10,1% leur consommation en mai sur un an, d'après Rosstat.

Le chômage s'est, lui, maintenu à 3,9% en juin sur un an, comme le mois précédent.

La pandémie, puis le conflit avec l'Ukraine, ont provoqué le départ d'une importante partie des travailleurs étrangers en Russie. Des dizaines de milliers de Russes ont aussi quitté le pays en attendant des jours meilleurs.

Les sévères sanctions occidentales qui visent Moscou depuis l'attaque contre Kiev ont privé les Russes d'un certain nombre de biens de consommation, notamment ceux de nombreuses enseignes étrangères ayant quitté le pays.

Le FMI a toutefois souligné que l'économie russe devrait, cette année, être moins pénalisée par les sanctions internationales que prévu: le Produit intérieur brut (PIB) de la Russie devrait se contracter de 6,0% en 2022, soit bien moins que les 8,5% auxquels s'attendait le FMI en avril.

Le FMI explique notamment cela par le fait que la hausse des prix du pétrole continue de fournir une importante quantité de revenus à l'économie russe, et que le Kremlin a réussi à éviter un écroulement financier quand les sanctions ont été imposées.

Pour 2023, le FMI anticipe toutefois une récession supplémentaire de l'économie russe de 3,5%, l'effet des sanctions augmentant avec le temps.

afp/rp