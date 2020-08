Russie: la consommation continue de baisser en juillet, le chômage progresse

Moscou (awp/afp) - La consommation des ménages russes a encore baissé en juillet sur un an, tout en se reprenant depuis le confinement, selon les chiffres officiels publiés jeudi, qui témoignent également de la progression du chômage.

Selon le rapport mensuel de conjoncture de l'institut des statistiques Rosstat, les ventes de détail ont baissé de 2,6% en juillet sur un an, tout en progressant de 8,2% par rapport au mois de juin. En juin, la consommation avait chuté bien plus profondément de 7,7% sur un an.

Le taux de chômage s'est pour sa part établi à 6,3% en juillet, alors qu'il n'était que de 4,7% en mars, avant que les effets de la pandémie et du confinement ne se répercutent sur l'économie russe.

Le mois d'avril entièrement chômé et le mois de mai partiellement chômé ont eu de lourdes conséquences sur l'économie russe. Le PIB national a ainsi chuté de 8,5% au deuxième trimestre sur un an.

Selon une note des analystes de Capital Economics, ces chiffres semblent indiquer que l'économie russe a "pris un peu d'élan depuis l'effondrement du PIB au deuxième trimestre", tout en estimant que la reprise russe sera "relativement modérée au cours des prochains trimestres en raison de faibles importations et d'une faible demande intérieure".

En juin, le salaire moyen des Russes a en effet stagné (+0,6%) sur un an. Le pouvoir d'achat s'est lui effondré au deuxième trimestre: le revenu réel disponible - mesure la plus large du pouvoir d'achat - a baissé de 8% sur un an, ce qui "pèsera sur la reprise de la consommation", avertit Capital Economics.

En 2019, les revenus réels n'avaient progressé que de 0,8%, après une année encore plus décevante en 2018 (+0,3%).

L'évolution de la consommation - dont les chiffres déclinent depuis des années - est devenue plus difficile à appréhender depuis que Rosstat a cessé de publier les revenus réels disponibles tous les mois.

afp/rp