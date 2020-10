Russie: la production industrielle chute de 5% en septembre

Moscou (awp/afp) - La production industrielle de la Russie a reculé de 5% en septembre sur un an, touchée par le repli de l'activité provoqué par la pandémie de coronavirus, selon les chiffres officiels publiés par l'agence des statistiques Rosstat.

C'est le sixième mois de recul consécutif pour la production industrielle en Russie. Sur un mois (d'août à septembre), la production industrielle est stable.

Rosstat a également corrigé jeudi les chiffres de la production industrielle des mois précédents, évoquant des données plus précises reçues pour l'année 2019: la baisse de la production industrielle sur un an en août n'est ainsi plus que de -4,2% (contre -7,2% jusqu'alors) et celle de juillet de -5,9% (contre -8%).

Rosstat, passé récemment dans le giron du ministère de l'Economie après avoir longtemps été indépendant, a connu une réorganisation qui suscite des critiques en raison de la volatilité des chiffres publiés, d'importantes révisions et de prévisions que certains analystes disent trop optimistes.

L'économie russe, qui tournait déjà au ralenti plusieurs mois avant la pandémie de coronavirus, est, comme partout ailleurs, durement frappée par cette crise.

La consommation des ménages russes a ainsi baissé depuis plusieurs mois et le taux de chômage s'est établi solidement au-dessus des 6% depuis juillet, alors qu'il n'était que de 4,7% en mars, avant que les effets de la pandémie et du confinement ne se répercutent sur l'économie russe.

afp/rp