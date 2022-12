Russie : nous pouvons être d'accord avec les États-Unis sur la nécessité de la paix en Ukraine mais pas de pourparlers pour le moment

Le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine ont tous deux déclaré qu'ils étaient ouverts à la diplomatie sur l'Ukraine, mais une rencontre entre les deux dirigeants n'a pas été organisée et aucune des parties n'est d'accord sur les conditions des pourparlers.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré dans une interview lundi que le conflit en Ukraine, qui en est maintenant à son dixième mois, se terminerait presque certainement avec la diplomatie et les négociations, et qu'une "paix juste et durable" était nécessaire.

En réponse aux commentaires de M. Blinken, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré qu'il était d'accord sur la nécessité de la paix.

"Que le résultat soit une paix juste et durable - on peut être d'accord avec cela", a-t-il dit. "Mais en ce qui concerne les perspectives d'un certain type de négociations, nous ne les voyons pas pour le moment, nous l'avons dit à plusieurs reprises."

Interrogé sur ce qui devrait se passer pour que de telles perspectives se concrétisent, il a répondu : "Les objectifs de l'opération militaire spéciale doivent être atteints. La Russie doit et va atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés."

Les objectifs de la Russie en Ukraine n'ont pas été entièrement définis, et semblent avoir évolué au fur et à mesure que ses forces subissent des revers sur le champ de bataille, bien qu'elle ait déclaré qu'elle ne renoncerait jamais aux territoires occupés dans le sud et l'est de l'Ukraine.

Kiev a exclu de concéder un quelconque territoire à la Russie en échange de la paix, et exige que la Russie restitue tous les territoires qu'elle a saisis et occupés, y compris la Crimée et les terres détenues par la Russie ou ses mandataires depuis 2014.