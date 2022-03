Russie: rebond de la production industrielle en février, avant les sanctions

Moscou (awp/afp) - La production industrielle en Russie a augmenté de 6,3% en février sur un an, selon les chiffres publiés mercredi par l'agence statistique Rosstat, dernier souffle de la reprise postpandémie avant le début des sanctions imposées à Moscou pour son intervention en Ukraine.

Parmi les principaux secteurs en progression, on trouve l'extraction minière (+8,7%), les services dans le secteur minier (+19%) et la fabrication de médicaments et de produits médicaux (+27,7%).

Par rapport à janvier 2022, la production industrielle a perdu 3%.

En 2021, cet indicateur a bondi de 5,3% sur un an, après avoir diminué de 2,9% en 2020.

Dans l'ensemble, l'économie russe a été relativement épargnée par la pandémie en 2020 (PIB en repli de 3,1%) du fait de la décision de ne pas confiner à nouveau le pays après la première vague de Covid-19.

L'adoption massive de sanctions occidentales sans précédent contre la Russie fin février devrait se ressentir sur les chiffres dès le mois de mars.

