Schäuble pour que l'Allemagne finance la dissuasion nucléaire française

BERLIN, 23 juillet (Reuters) - L'Allemagne devrait contribuer au financement de l'arsenal nucléaire français face au risque de conflit en Europe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, déclare l'ancien ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble dans une interview publiée samedi.

"Maintenant que les complices (du président russe Vladimir) Poutine menacent chaque jour d'une frappe nucléaire, une chose me paraît claire : nous avons aussi besoin d'une dissuasion nucléaire au niveau européen", dit Wolfgang Schäuble, poids lourd du camp conservateur et élu depuis un demi-siècle au Bundestag, au journal Welt am Sonntag.

L'ancien ministre souligne que la France possède de telles armes et ajoute : "Dans notre propre intérêt, nous Allemands devons fournir une contribution financière à la puissance nucléaire française en échange d'une dissuasion nucléaire conjointe."

Prié de dire si sa proposition impliquait que l'Allemagne ait son mot à dire sur l'utilisation de ces armes, Wolfgang Schäuble répond que l'Allemagne et la France auraient à parvenir à un accord en tant que voisins et membres de l'Otan.

A l'heure actuelle en France, le président de la République décide seul de l’emploi de la force nucléaire française.

Dans un discours prononcé le 7 février 2020, Emmanuel Macron a déclaré que les forces nucléaires françaises avaient "une dimension authentiquement européenne".

"Sur ce point, notre indépendance de décision est pleinement compatible avec une solidarité inébranlable à l'égard de nos partenaires européens", avait-il dit. "Dans cet esprit, je souhaite que se développe un dialogue stratégique avec nos partenaires européens qui y sont prêts sur le rôle de la dissuasion nucléaire française dans notre sécurité collective."

La France, l'une des trois puissances nucléaires de l'Otan avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, dispose d'environ 300 armes nucléaires, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). (Rédigé par Rachel More, version française Bertrand Boucey)