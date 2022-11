Scholz se félicite de l'opposition chinoise à l'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine

5 novembre (Reuters) - Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a été fortement critiqué pour son voyage à Pékin cette semaine, a déclaré samedi que la déclaration commune avec le président Xi Jinping contre l'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine était une raison suffisante pour se rendre dans cette ville.

Les commentaires d'Olaf Scholz interviennent au lendemain de sa visite dans la deuxième plus grande économie du monde, aux côtés des principaux chefs d'entreprise allemands, la première d'un pays du G7 depuis la pandémie de COVID-19.

"Parce que le gouvernement chinois, le président et moi-même avons pu déclarer qu'aucune arme nucléaire ne devrait être utilisée dans cette guerre, cela a valu à lui seul tout le voyage", a déclaré Olaf Scholz lors d'un événement de son parti social-démocrate.

Xi Jinping, qui a obtenu un troisième mandat il y a deux semaines, et le chancelier allemand sont convenus de "s'opposer conjointement à l'utilisation ou à la menace d'utilisation d'armes nucléaires" en Ukraine, mais le président chinois s'est abstenu de critiquer la Russie ou d'appeler Moscou à retirer ses troupes.

Olaf Scholz, qui a été critiqué pour sa stratégie de rapprochement avec le marché chinois, a déclaré que la diversification était essentielle pour limiter les répercussions possibles en cas d'aigreurs dans les relations.

"Nous avons un plan clair, et nous le suivons jusqu'au bout. Et cela signifie une diversification pour tous les pays avec lesquels nous commerçons, surtout, bien sûr, un pays qui est si grand et qui a une part si importante de l'économie mondiale", a déclaré Olaf Scholz. (Reportage Andreas Rinke et Christoph Steitz ; version française Kate Entringer)