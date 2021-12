Sécurité: Des négociations entre la Russie et les États-Unis prévues début 2022

MOSCOU (Reuters) - La Russie entamera au début de l'année prochaine des pourparlers avec les négociateurs américains au sujet des gages de sécurité qu'elle réclame à l'Occident, a déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

"Il est convenu qu'au tout début de l'année prochaine, des contacts bilatéraux entre les négociateurs américains et les nôtres constitueront le premier cycle (de négociations)", a-t-il déclaré.

La Russie, qui a massé plusieurs dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne ces derniers mois, a présenté vendredi dernier une liste détaillée des gages de sécurité qu'elle entend obtenir de l'Otan, dont la promesse de cesser toute activité militaire en Ukraine et en Europe de l'Est et de mettre fin à l'élargissement de l'Alliance.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi que Moscou n'avait pas de marge de manoeuvre face aux États-Unis au sujet de l'Ukraine et serait obligé de réagir avec fermeté si l'Occident ne renonçait pas à sa "ligne agressive".

Sergueï Lavrov a en outre indiqué que la Russie avait présenté aux responsables américains un document concernant les relations américano-russes et que des conseillers de Vladimir Poutine et du président américain Joe Biden avaient décidé de poursuivre le travail.

En janvier, suite à cette première réunion, Moscou souhaite discuter d'un deuxième document, un projet d'accord entre la Russie et les pays de l'Otan, a déclaré le ministre russe.

L'Otan a déclaré mardi vouloir un dialogue "sérieux" avec Moscou au début de l'année prochaine pour répondre aux tensions diplomatiques liées à la crise ukrainienne.

