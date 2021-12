Sécurité-La Russie invitée à des pourparlers avec l'Otan à compter du 12/01

MOSCOU, 26 décembre (Reuters) - La Russie examine une proposition de l'Otan l'invitant à entamer le 12 janvier des pourparlers sur ses attentes en matière de sécurité, a déclaré dimanche le ministère russe des Affaires étrangères, cité par l'agence TASS.

Dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Moscou et Washington sur le dossier ukrainien, la Russie a mis en garde contre le risque d'une confrontation majeure avec l'Occident si les États-Unis et leurs alliés ne réfléchissaient pas sérieusement à apporter des garanties de sécurité à Moscou.

Prioritaires pour le Kremlin: la promesse de cesser toute activité militaire en Ukraine et en Europe de l'Est et celle de mettre fin à l'élargissement de l'Alliance.

"Nous avons reçu cette offre [de l'Otan], et nous l'examinons", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères, cité par Tass.

Selon Washington, la Russie a massé plus de 100.000 soldats aux frontières de l'Ukraine, prélude possible à une invasion. Moscou nie toute intention belliqueuse, dénonce le comportement agressif de Kiev et des Occidentaux et déclare que ces mouvements de troupes sont de nature purement défensive.

Les propositions de "gages de sécurité" de Moscou figurent dans deux documents - un projet de traité avec les pays de l'Otan, un autre avec les Etats-Unis - que le ministère russe des Affaires étrangères a rendu publics à la mi-décembre.

Le Kremlin exige principalement qu'aucune troupe ou équipement militaire supplémentaire ne soit déployé par l'Otan en dehors des pays qui constituaient l'Alliance en mai 1997 - avant le début de l'expansion vers l'Est - sauf cas exceptionnels et en accord avec Moscou. (Reportage Maxime Rodionov, version française Sophie Louet)