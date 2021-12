Sécurité: La Russie prête à négocier avec les Etats-Unis "à tout moment"

MOSCOU (Reuters) - La Russie s'est dite prête jeudi à diligenter "à tout moment" un négociateur afin de discuter avec les Etats-Unis des garanties de sécurité qu'elle réclame pour désamorcer la crise en Ukraine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, était "prêt à s'envoler à tout moment vers n'importe quel pays neutre" pour entamer des pourparlers.

Il a également déclaré que le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden, qui se sont entretenus en visioconférence le 7 décembre, pourraient se reparler avant le Nouvel An, bien que rien de précis n'ait été convenu.

L'Ukraine et les États-Unis affirment que la Russie a déployé plus de 90.000 soldats près de la frontière avec l'Ukraine et qu'elle pourrait être sur le point d'envahir le pays, ce que Moscou dément.

La Russie dit quant à elle se sentir menacée par la possibilité d'une expansion de l'Otan vers l'Est et du déploiement par l'Alliance de systèmes d'armement offensifs dans des pays proches de la Russie.

Vladimir Poutine s'est également entretenu de la situation en Ukraine avec Emmanuel Macron mardi.

(Avec la participation d'Alexander Marrow, rédigé par Mark Trevelyan; version française Valentine Baldassari, édité par Sophie Louet)

par Dmitry Antonov