La décision de la Commission européenne de compenser les coûts de livraison des céréales ukrainiennes vers les ports maritimes européens améliorera la capacité d'exporter les denrées alimentaires ukrainiennes sans interruption, a déclaré mardi un haut fonctionnaire ukrainien.

L'Ukraine est un important producteur et exportateur de céréales et expédie normalement des millions de tonnes de denrées alimentaires depuis ses ports d'Odessa et de Mykolaiv, situés en eaux profondes sur la mer Noire. Toutefois, elle a dû se rabattre sur les ports fluviaux et les chemins de fer après que la Russie s'est retirée le mois dernier d'un accord conclu sous l'égide des Nations unies pour sécuriser l'approvisionnement mondial en céréales, alors que les principaux exportateurs, l'Ukraine et la Russie, sont toujours en guerre.

L'Ukraine a déclaré qu'elle pouvait fournir des céréales aux ports maritimes d'Allemagne, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie, de Croatie, de Slovénie et des Pays-Bas en vue de leur exportation vers des destinations finales dans le monde entier.

"Il est impossible de garantir la sécurité alimentaire mondiale sans les céréales ukrainiennes", a déclaré Taras Vysotskiy, premier vice-ministre ukrainien de l'agriculture.

Il a ajouté qu'en raison du blocage des ports de la mer Noire, le transport des céréales ukrainiennes vers les ports européens éloignés était devenu très coûteux pour les agriculteurs.

"Le ministère de la politique agraire et le gouvernement ont demandé à la Commission européenne d'indemniser les agriculteurs ukrainiens pour le coût de la logistique à hauteur de 30 euros (32,55 dollars) par tonne", a-t-il déclaré.

Ces subventions ne seront versées que pour les livraisons à destination de ports européens éloignés, a-t-il précisé.

Des sources ont déclaré à Reuters que la Commission européenne ne disposait pas de fonds immédiats dans le budget et qu'elle n'avait pas de solution claire pour aider à financer les coûts de transport supplémentaires auxquels les exportations de céréales ukrainiennes seront confrontées avec la fin de l'accord de la mer Noire.

Les exportations de céréales de l'Ukraine ont totalisé 3,6 millions de tonnes métriques jusqu'à présent pour la saison 2023/24 juillet-juin au 21 août.

Les exportations ont été affectées depuis que la Russie a quitté l'accord sur les céréales, mais les données du ministère ne donnent pas de détails sur les exportations depuis l'effondrement de l'accord.

(1 dollar = 0,9217 euro)