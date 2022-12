Sept morts et 58 blessés dans une frappe russe sur Kherson

KYIV (Reuters) - Au moins sept personnes ont été tuées et 58 autres blessées par une frappe russe sur le centre de la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont déclaré samedi les autorités ukrainiennes.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a publié des photos montrant des rues jonchées de voitures en feu, de vitres brisées et de corps.

"Les réseaux sociaux vont très probablement qualifier ces photos comme un 'contenu sensible'. Mais ce n'est pas un contenu sensible - c'est la vraie vie de l'Ukraine et des Ukrainiens", a-t-il écrit.

Un missile a atterri à côté d'un supermarché près de la place de la Liberté, a déclaré Yuri Sobolevsky, vice-président du conseil régional.

"Il y avait là des civils, chacun d'entre eux menait sa propre vie, vaquait à ses propres occupations", a-t-il dit, mentionnant une jeune fille vendant des puces pour téléphones portables, des personnes déchargeant des articles d'un camion, et des passants.

La Russie n'a pas fait de déclaration sur la frappe sur Kherson.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les informations en provenance de Kherson.

(Reportage Max Hunder ; Version française Kate Entringer)