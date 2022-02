Sommet européen informel jeudi sur la crise Russie-Ukraine

PARIS, 16 février (Reuters) - Un sommet européen informel sera organisé jeudi à 11h30 GMT pour évoquer la crise à l'est de l'Ukraine et permettre à chacun d'exprimer son point de vue, a annoncé mercredi Barend Leyts, porte-parole du président du Conseil européen, Charles Michel.

"Avant le sommet UE/Afrique de demain, une réunion informelle d'une heure réunira les membres du Conseil européen à 12H30 pour évoquer au plus haut niveau les derniers développements du dossier Russie/Ukraine", a-t-il écrit sur Twitter.

La Russie a affirmé mercredi poursuivre le retrait de troupes des régions frontalières de l'Ukraine mais cette annonce se heurte toujours au scepticisme des pays occidentaux, l'Otan estimant même que davantage d'unités russes sont en route vers la frontière.

"Les dirigeants se réunissent à Bruxelles pour le sommet Afrique et ils ont voulu se réunir et évoquer la crise à la frontière ukrainienne, s'informer des derniers développements et échanger informations et points de vue", a dit un responsable européen s'exprimant sous le sceau de l'anonymat.

"Cette réunion n'est pas liée à un événement en particulier, mais il aurait été difficile d'imaginer que les dirigeants européens puissent se réunir deux jours à Bruxelles et ne pas évoquer le sujet qui se situe sur le devant de la scène depuis des semaines", a-t-il ajouté. (Reportage Jan Strupczewski, version française Nicolas Delame)