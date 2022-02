Sommet extraordinaire européen jeudi sur la crise Russie-Ukraine

BRUXELLES, 23 février (Reuters) - Les dirigeants des pays de l'Union européenne se réuniront jeudi en sommet extraordinaire à Bruxelles pour discuter de la crise provoquée par la reconnaissance par la Russie de l'indépendance de deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine.

"Il est important que nous continuions à être unis et déterminés et à définir conjointement notre approche et nos actions collectives", déclare Charles Michel, le président du Conseil européen, dans sa lettre d'invitation adressée au lendemain de l'adoption d'un train de sanctions européennes contre la Russie à l'unanimité des Vingt-Sept.

Le sommet est prévu à 20h00 (19h00 GMT). (Reportage Sabine Siebold et Marine Strauss, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)