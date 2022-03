Stoltenberg va rester à la tête de l'Otan un an de plus

(Actualisé avec confirmation de la prolongation, précisions)

par Nerijus Adomaitis, Terje Solsvik et Gabriela Baczynska

OSLO/BRUXELLES, 24 mars (Reuters) - Le secrétaire général de l'Otan, le Norvégien Jens Stoltenberg, a annoncé jeudi avoir accepté de prolonger d'un an son mandat à la tête de l'Alliance atlantique en raison de la guerre en Ukraine.

L'actuel mandat de Jens Stoltenberg devait s'achever le 1er octobre et il était prévu qu'il devienne gouverneur de la banque centrale de Norvège d'ici la fin de l'année.

"Je suis honoré de la décision des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Otan de prolonger mon mandat en tant que secrétaire général jusqu'au 30 septembre 2023", a réagi l'ancien Premier ministre norvégien sur Twitter.

En raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Otan voulait éviter une période de flottement pour faire face à ce que Jens Stoltenberg a présenté pendant une conférence de presse à l'issue du sommet extraordinaire de l'Alliance atlantique jeudi à Bruxelles comme la "plus grave crise de sécurité depuis une génération".

Le ministère norvégien des Finances a indiqué de son côté qu'il allait proposer qu'Ida Wolden Bache, qui assure depuis le mois dernier l'intérim à la tête de la banque centrale, et devait s'effacer d'ici la fin de l'année, conserve le poste de gouverneure pour un mandat complet de six ans.

La nomination de Jens Stoltenberg à la banque centrale avait suscité une polémique en Norvège, l'opposition parlementaire disant craindre que la Norges Bank ne perde son indépendance en raison des liens entre l'actuel secrétaire général de l'Otan et le parti travailliste qui mène la coalition au pouvoir à Oslo, dont il est un ancien dirigeant. (Reportage Terje Solsvik et Nerijus Adomaitis à Oslo, Gabriela Baczynska, Marine Strauss et John Chalmers à Bruxelles, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)