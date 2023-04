Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré vendredi qu'il était nécessaire de s'assurer que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne réussisse pas et que Séoul examinait ses options en ce qui concerne l'aide létale à Kiev.

Dans un discours prononcé à la Kennedy School de l'université de Harvard, au cinquième jour d'une visite d'État organisée à l'occasion du 70e anniversaire de l'alliance américano-sud-coréenne, M. Yoon a déclaré que l'invasion russe constituait une violation du droit international et des droits des Ukrainiens.

"Nous devrions prouver que de telles tentatives n'aboutiront jamais, afin d'empêcher de nouvelles tentatives à l'avenir", a-t-il déclaré, selon les traductions simultanées de ses propos.

Interrogé sur la possibilité que la Corée du Sud fournisse une aide létale à l'Ukraine, M. Yoon a répondu :

"Nous suivons de près la situation sur le champ de bataille en Ukraine et nous prendrons les mesures nécessaires pour faire respecter les normes internationales et le droit international.

"Pour l'instant, nous suivons de près la situation et nous envisageons différentes options.

Mercredi, M. Yoon a rencontré le président américain Joe Biden à la Maison Blanche et les États-Unis se sont engagés à donner à la Corée du Sud plus d'informations sur leur planification nucléaire en cas de conflit avec la Corée du Nord, alors que l'arsenal de missiles et de bombes de Pyongyang ne cesse de croître. Les deux hommes ont également discuté de la situation en Ukraine.

Lors d'une interview accordée à Reuters la semaine dernière avant son départ pour les États-Unis, M. Yoon a déclaré que Séoul pourrait étendre son soutien à l'Ukraine au-delà de l'aide humanitaire et économique si elle subissait une attaque civile de grande ampleur, signalant ainsi un changement dans sa position contre l'armement de l'Ukraine pour la première fois.