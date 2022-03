Swiss réduit sa perte en 2021, les billets seront plus chers

Zurich (awp) - Swiss a une nouvelle fois inscrit des chiffres rouges en 2021, une année toujours placée sous le signe de la pandémie. Mais la compagnie aérienne s'en sort tout de même mieux qu'en 2020. Dans l'immédiat, elle fait face à la hausse des cours du kérosène dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Depuis quelques jours, Swiss a cessé ses vols vers la Russie et l'Ukraine, tandis que ceux vers l'Extrême-Orient vont devoir emprunter de nouveaux itinéraires plus longs. Dans l'impossibilité de survoler la Russie, les vols vers Tokyo seront ainsi prolongés de trois heures, a détaillé jeudi en conférence de presse Dieter Vranckx, directeur général.

L'opérationnel est encore en train de calculer les implications de ces nouveaux itinéraires, qui affecteront également les vols vers Pékin et Shanghaï, suspendus à l'heure actuelle. Outre l'allongement du temps de vol et la hausse prix du kérosène, d'autres facteurs interviennent, comme les taxes de survol des différents territoires ou les capacités de transport de fret des appareils, qui se réduisent à mesure que la distance de vol augmente.

Hausse des prix des billets

La guerre en Ukraine a également pour conséquence une hausse des cours du pétrole, qui ont atteint ce matin un niveau jamais vu depuis 2008. Pour Swiss, cela impliquera de répercuter la hausse du kérosène sur les prix des billets et du fret, a expliqué Markus Binkert, directeur financier. La compagnie entend en effet atteindre ses objectifs financiers en 2022.

Swiss par ailleurs est encore à la recherche de personnel de cabine. En 2020, la compagnie avait décidé de réduire ses effectifs dans le contexte de la pandémie. Au final, les départs ont été plus nombreux que prévu, car les collaborateurs ont saisi l'occasion de prendre des retraites anticipées. Plus d'une centaine ont en outre quitté l'entreprise en raison de l'obligation vaccinale.

Perte opérationnelle

La compagnie nationale a inscrit l'an dernier une perte opérationnelle de 427,7 millions de francs suisses, contre 653,8 millions en 2020, selon un communiqué publié jeudi. Le chiffre d'affaires a progressé de 13,7% à 2,1 milliards de francs suisses mais reste inférieur de moitié à celui de 2019.

En 2021, Swiss a transporté près de six millions de passagers, soit 22,6% de plus qu'en 2020, et opéré plus de 56'000 vols, une progression de 17,3% par rapport à l'exercice précédent. La demande s'est redressée l'été dernier, tandis que l'activité fret reste dynamique, note Swiss.

En 2022, Swiss entend renforcer ses capacités pour atteindre 80% du niveau de 2019 et "stabiliser le programme de vols", a indiqué M. Vranckx.

Au niveau des liquidités, Swiss a utilisé moins de 50% du crédit de 1,5 milliard de francs suisses accordé par la Confédération dans le cadre de la pandémie et en a déjà remboursé une partie. En 2022, Swiss entend réaliser un flux de trésorerie positif. Les restructurations doivent permettre d'économiser 500 millions de francs suisses par an, selon M. Binkert.

"Nous sommes en bonne voie pour adapter l'entreprise au nouveau contexte d'ici à 2023 et pour rétablir la rentabilité de Swiss", a déclaré le directeur général.

rq/ck/ol