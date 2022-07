Taux : l'aversion au risque plus marquée sur Bunds et OAT

Les nouvelles sont mauvaises, l'aversion pour le risque refait surface, les marchés obligataires en profitent, surtout les dettes libellées en Euro.

Ce mardi restera marqué par la cassure de nombreux planchers en termes de rendement, ce qui semble indiquer que la balance des anticipations penche franchement du côté de la récession, et ce n'est pas le FMI qui va atténuer cette impression, bien au contraire: tous les objectifs de PIB sont revus à la baisse à travers le monde de -11% à -38%.



Nos OAT effacent -10Pts à 1,52% (le plancher des 1,615% est donc largement enfoncé), les Bunds affichent le même écart à 0,9250% (claire perte de contact avec le seuil des 1,000%) et les BTP italiens refluent, mais de seulement -5Pts à 3,345%, de telle sorte que le 'spread' avec le Bund se dégrade à +242Pts de base.

Les 'Bonos' ne sont pas affectés par la défiance envers les BTP: ils réalisent la meilleure performance du jour avec -12Pts vers 2,1150%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds se détendent aussi de -4ts seulement vers 2,78% (ils ont pourtant testé 2,71% en milieu d'après-midi, vers 15H), à la veille de la réunion très attendue de la Réserve fédérale dont le comité de politique monétaire débutait aujourd'hui.

Elle devrait s'en tenir à sa trajectoire de durcissement dans un contexte pourtant marqué par une détérioration généralisée de l'économie.



Une hausse de 75 points de base est anticipée à 99%, les questionnements portent donc sur l'ampleur des prochaines hausses : certains analystes estiment que l'institution a du mal à prendre toute la mesure de la situation actuelle.



Les chiffres du FMI pointent sans ambiguïté vers un scénario de récession au second semestre: la croissance américaine subit la plus forte révision (hausse des taux oblige) avec un -38% (de +3,7% vers +2,3%), la Chine subit -25% (de 4,4 vers 3,3%) et l'Europe est la zone qui 's'en tire le mieux' avec un PIB révisé de 'seulement' -0,2% vers 2,6% (mais compte tenu de l'arrêt des livraisons de gaz russe et la contraction de l'activité en Allemagne et en Italie, ces +2,6% semblent encore bien optimistes.



Le FMI estime en revanche que la Russie sera moins affectée que prévu par les sanctions occidentale et anticipe une récession d'ampleur limitée (et non plus de -8%).



Les deux statistiques américaines du jour ont été médiocres: les ventes de logements neufs sont en repli et l'indice S&P Case Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines ralentit à 20,5% en mai après une hausse de 21,2% en avril.



En ce qui concerne la confiance du consommateur américain, elle s'est encore dégradée de -2,7Pts au mois de juillet, à 95,7 en croire l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur 'situation présente' a d'ailleurs chuté de près de -6Pts à 141,3, contre 147,2, et la

composante 'anticipations' a reculé de 65,8 à 65,3.



