Taux : rendements en hausse malgré climat géopolitique tendu

Journée à petits volumes en l'absence des opérateurs américains : la situation géopolitique tendue ne provoque pas de 'fuite vers la sécurité comme en témoigne la dégradation des marchés obligataires européens : nos OAT se tendent de +2Pts de base à 0,715%, les Bonos affichent le même écart, les BTP italiens se tendent de +6Pts vers 1,911%.



La dégradation des OAT peut s'expliquer par le fort redressement de l'indice PMI flash composite de l'activité globale en France: il grimpe de près de +5Pts, de 52,7 en janvier à 57,4 pour le mois en cours, soit son plus haut niveau depuis juin dernier, après avoir affiché un plus bas de neuf mois après le trou d'air de janvier.



'La situation sanitaire ayant commencé à s'améliorer en France, les niveaux d'activité devraient continuer à progresser', estime Joe Hayes, senior economist à IHS Markit, qui pointe un renforcement de la confiance des répondants au cours du mois.

Les Bunds en revanche ne reculent pas et finissent stables à 0,207% alors que

la Bundesbank estime que l'Allemagne pourrait apparaître en récession cet hiver (période à cheval sur 2 trimestres) tandis que les prix à la production ont explosé de +25% en rythme annuel en janvier.



Outre-Manche, les 'Gilts' se tendent de +3Pts vers 1,4110%, malgré l'alarmisme de Boris Johnson qui annonce que 'la Russie pourrait démarrer la plus grande guerre depuis 1945'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.