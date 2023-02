Toute aide militaire chinoise à la Russie aura des conséquences, prévient Washington

WASHINGTON, 26 février (Reuters) - La Chine n'a pas pris de décision concernant la livraison d'armes à la Russie pour la guerre en Ukraine et les Etats-Unis ont averti Pékin qu'un tel choix aurait de lourdes conséquences, a déclaré dimanche le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

"Pékin devra prendre ses propres décisions sur la manière de procéder, s'il fournit ou non une assistance militaire, mais s'il choisit cette voie, cela aura un coût réel pour la Chine", a averti le responsable de la Maison blanche sur CNN.

Si la Chine n'a pas encore pris de décision, elle n'a pas écarté cette option, a-t-il dit dans une autre émission sur ABC.

Des responsables américains ont prévenu leurs homologues chinois, lors de discussions à huis clos, des conséquences que cela pourrait avoir pour Pékin, a ajouté Jake Sullivan sans fournir plus de détails.

Les Etats-Unis et leurs alliés de l'Otan affirment depuis plusieurs jours que la Chine, qui a présenté une proposition de cessez-le-feu en Ukraine, étudie la possibilité de fournir une aide létale à la Russie.

"Nous sommes convaincus que la direction chinoise examine (cette hypothèse). Nous ne pensons pas qu'une décision finale a été prise et nous ne voyons pas de preuve de livraison de tels équipements", a déclaré dimanche le directeur de la CIA William Burns, interrogé sur l'antenne de CBS.

Selon le républicain Michael McCaul, président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, les services de renseignement américains confirment que des drones figurent parmi ces équipements "létaux" que Pékin envisage de livrer.

"Quand j'entends des informations - et je ne sais pas si elles sont avérées - selon lesquelles la Chine pourrait envisager de fournir des drones kamikazes à la Russie tout en présentant en même temps un plan de paix, je suggère que nous jugions la Chine sur ses actes et non ses paroles", a déclaré le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, dans une interview à la radio publique Deutschlandfunk.

En visite surprise à Kyiv lundi dernier, le président américain Joe Biden a promis à son homologue ukrainien Volodimir Zelensky une nouvelle aide militaire d'un montant de 500 millions de dollars.

Les Etats-Unis sont de loin le premier fournisseur de matériel militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe il y a un an. (Rédigé par Doina Chiacu et Sarah N. Lynch, version française Jean-Stéphane Brosse)